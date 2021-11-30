إزالة 66 مخزنا وسورا دون ترخيص بضواحي بورسعيد

أزال حى الضواحى ببورسعيد 66 مخزنا متعديا على أملاك الدولة، يتم استخدامهم لتربية الماشية، كما تم إزالة سور من الطوب تم بناؤه مقام بدون ترخيص حول قطعة أرض، وذلك ضمن حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة واسترداد الأراضي التابعة لها.

كان اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى، قادة حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمنطقة المحصورة بين الوحدة البيطرية والسلخانة القديمة بالضواحى.

رئيس حي الضواحي: إزالة 65 مخزنا بالسلخانة القديمة

وقال اللواء أحمد قاسم إنه تم إزالة 65 مخزنا متعديا على أملاك الدولة بالمنطقة المحصورة بين الوحدة البيطرية والسلخانة القديمة بالضواحى.

كما تم إزالة مخزن كبير على قطعة الأرض رقم 43 بمساحة 113 مترا مربعا.

من جانب آخر أعلن رئيس حي الضواحي أن الأجهزة التنفيذية بالحى، شنت اليوم حملة لهدم وإزالة سور من الطوب دون ترخيص، حول قطعة أرض خلف محطة الغاز بمنطقة السيدة خديجة أ السكانية.

وأوضح أن إدارتي المتغيرات المكانية والإشغالات، تحت إشراف مديرى الإدارتين، أزالت السور المحيط بقطعة أرض خلف محطة الغاز بمنطقة السيدة خديجة، والمقام بدون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة بالحى.

وشدد اللواء أحمد قاسم على إزالة كل المبانى المخالفة والمقامة بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المخالفات، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح بأى مخالفات وسيتم تطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات والإزالة الفورية، ووقف أى أعمال بناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة من قبل الحى.

وأكد رئيس الحى أن الحملات مستمرة خلال الفترة القادمة قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك لإزالة كل التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة.

حملات إزالة التعديات بتوجيه من الرئيس

وأوضح رئيس حي الضواحي، أن الحملات يتم تنظيمها في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بإزالة كل التعديات على أملاك الدولة واسترداد الأراضي التابعة لها.