ضبط نصف طن «مش» مجهول المصدر في أحد المعامل الصناعية ببورسعيد 

تمكن رجال الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من ضبط نصف طن من المش المصنع في أحد المعامل بحي الزهور غير مقيد عليه بيانات تفيد الصلاحية والمكونات ومصادر إنتاجه.

وصرح ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، بأن حملة مكبرة للرقابة التموينية تحت إشراف محمد عوض، وكيل مديرية التموين ببورسعيد، وبقيادة خالد فهمى مدير إدارة الرقابة، ورئاسة إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة التموينية، ومحمد السحراوى، وياسر جمعة والعربى عبد الحليم وحسن عبد الله، كبار مفتشى الرقابة التموينية.

التحفظ على المش المضبوط واتخاذ الإجراءات القانونية

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية تقدر بـ 500 كجم من «المش» المشكل معبأ داخل جرادل بدون بيانات تفيد الصلاحية والإنتاج والمصدر ومكانه وترخيصه ومكوناته ما يشكل خطراً على الصحة العامة للمواطنين.

وأعلن وكيل تموين بورسعيد، أنه جرى التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

استمرار الحملات لضبط المخالفات التموينية

وأكد «ثابت» استمرار جهود مديرية التموين في ضبط أي مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية، ودعى وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد المواطنين بالتواصل مع المديرية من خلال غرفة عمليات جرى تجهيزها لرصد حالات الشكاوى والاقتراحات.

وكانت مديرية التموين ببورسعيد، قد تمكنت أمس من ضبط ربع طن من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% المهرب قبل توزيعها على المخابز الطباقى بالمحافظة، وذلك خلال حملة مكبرة لمديرية التموين على المخابز ببورسعيد.