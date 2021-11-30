أول ظهور للفنانة سميرة توفيق بعد غياب سنوات «صورة»

نشر الفنان وليد توفيق صورة جمعته بالفنانة سميرة توفيق من داخل منزلها في أبو ظبي في أول ظهور لها بعد غياب سنوات طويلة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات «تويتر».

وليد توفيق برفقة السفير اللبناني في منزل سميرة توفيق

وعلق وليد توفيق على الصورة قائلًا:«زيارة إلى منزل الفنانة الكبيرة الغالية سميرة توفيق في أبو ظبي برفقة سعادة السفير اللبناني فؤاد دندن، ذكريات كثيرة وأحاديث ممتعة مع سيدة غالية على القلوب كافة».

بداية سميرة توفيق الغنائية

ولدت الفنانة سميرة توفيق في لبنان 25 ديسمبر عام 1935، لعائلة أرمنية مسيحية، وهي مطربة لبنانية اشتهرت باللون الغنائي البدوي، بدأت موهبتها الفنية منذ الصغر، عندما أصبحت في الثالثة عشرة بدأت تحيي الحفلات الغنائية على مسارح بيروت الخاصة بالعائلات.

أفلام سميرة توفيق

شاركت سميرة توفيق في عدد من الأفلام جاء أبرزها «عتا، فاتنة الصحراء، أيام في لندن، بنت عنتر، الاستعراض الكبير، القاهرون».

ابنة شقيقة سميرة توفيق تعلن تلقيها اللقاح

وكانت لينا رضوان، ابنة شقيقة المطربة سميرة توفيق، أعلنت تلقى الأخيرة لقاح كورونا، حيث نشرت صورها عبر حسابها على «تويتر»، وعلقت على الصورة قائلة: «سميرة توفيق تتلقى تطعيم الكوفيد من دولة الإمارات أبوظبي حيث إقامتها، كل الشكر لدولة الإمارات لجميع حكامها وللشيخ عبدلله بن زايد راعينا، اليوم تلقينا الجرعة الأولى تحت رعاية أطباء كليفلاند ومن أفضل ما يكون.. لك الحمد يا الله، يارب اشفي كل مريض وأكرم كل بلد أن تنعم على ناسها باللقاح».