«تربية أسيوط» تفتتح قاعة الاستذكار الطلابي.. بها 40 كابينة مجهزة

افتتح الدكتور عادل رسمي، عميد كلية التربية جامعة أسيوط، قاعة الاستذكار الطلابي بالكلية، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور محمد جابر قاسم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد حسين عبدالمعطي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذة سلوى هلالي مدير عام قاعة الاستذكار بالكلية.

القاعة إحدى الخدمات العلمية الجديدة والمطورة التي تقدمها الكلية لطلابها

وأكد الدكتور عادل رسمي عميد الكلية، أن قاعة الاستذكار الطلابي، تعد إحدى الخدمات العلمية الجديدة والمطورة التي تقدمها الكلية لطلابها، وتتكون من 40 كابينة مجهزة للطلبة والطالبات وتفتح أبوابها يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء، انطلاقاَ من حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الرعاية والدعم اللازمة لأبناء الجامعة من الطلاب فى مختلف الكليات، من أجل توفير مناخ علمي ملائم لهم، لضمان سير العملية التعليمية في هدوء ويسر.