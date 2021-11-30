السرعة الزائدة تودي بحياة شخص وتتسبب في إصابة 23 خلال 24 ساعة ببني سويف

تسببت السرعة الزائدة لقائدي السيارات في مصرع شخص وإصابة 23 آخرين خلال 3 حوادث متفرقة بطرق بني سويف، على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية، والجثة لمشرحة المستشفى ذاتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة 12 شخصا في تصادم سيارتي ميكروباص بـ«صحراوي بني سويف»

البداية كانت بإصابة 12 شخصا بين كدمات وسحجات واشتباه كسور، في حادث تصادم سيارتي أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام قرية علي حمودة التابعة لمركز ناصر بسبب السرعة الزائدة، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

مصرع وإصابة 8 في انقلاب ميكروباص

وفي الحادث الثاني لقي عامل مصرعه وأصيب 7 آخرون، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «بني سويف - الزعفرانة» الجديد بدائرة المحافظة وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، والمصابين إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم، حيث تبين أن السرعة الزائدة لقائد السيارة وراء الحادث.

إصابة 4 في انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الشرقي

وفي الحادث الثالث أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي قبل نفق أبو صالح اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم.

وفي سياق آخر شهدت محافظة بني سويف، مساء أمس الاثنين إقدام «زوج» على التخلص من حياته شنقًا داخل منزل أسرته بقرية «بهنموه» في مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، لمروره بحالة نفسية سيئة على إثر خلافات زوجية.