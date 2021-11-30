التضامن: إحالة 49 سائق حافلات مدرسية يتعاطون المخدرات للنيابة العامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إحالة 49 سائق حافلات مدرسية إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، وذلك بعد أن ثبت تعاطيهم للمخدرات، خلال إجراء الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، مؤكدة أنه تم الكشف على 4580 سائقا منذ بداية العام الدراسي الحالي، وحتى الآن بمحافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، أسيوط، سوهاج، مطروح، الدقهلية، الشرقية، المنيا، القليوبية، والمنوفية» وتبين تعاطى 49 سائقا للمواد المخدرة «حشيش، ترامادول، تعاطى متعدد».

استمرار حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفق تقرير صادر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم، استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقار المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، ستتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.‏

تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فتره الفصل الدراسي

من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جارى تكثيف الحملات للكشف على سائقي الحافلات المدرسية، حيث يتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فتره الفصل الدراسي.

إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية

وأشار «عثمان» إلى أنه يتم التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية مع تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، خاصة المحافظات التي يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب، لافتا إلى أنه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

فصل من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة

وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان «16023» يواصل تلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، وسيتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محاضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.