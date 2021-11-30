«حاميها حراميها».. تفاصيل خطة مسؤول في بنك شهير للاستيلاء على أرصدة العملاء

كشفت تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية، تفاصيل قيام مسئول في بنك شهير، بسرقة مبالغ كبيرة من حسابات العملاء في فترات تعطل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك، حيث تبين نجاح المتهم ويدعى «ف. م» 42 سنة، المدير المسئول عن ماكينات الصراف الآلي بأحد البنوك الشهيرة، في الاستيلاء على 700 ألف جنيه من حسابات العملاء، في أثناء تعطل ماكينات الصراف الآلي.

السر في تقارير الأعطال

ووفقا للتحقيقات فإن المتهم كان على اطلاع دائم بحركة ماكينات الصراف الآلي ويصله في نهاية كل يوم تقرير عن الماكينات، كما كان يطلع على تقارير الأعطال التي تسببت في عدم سحب العملاء لأموالهم، فأنشأ حساب لأحد معارفه دون علمه، وقام بتحويل تلك المبالغ للحساب بشكل مستمر، وعلى مدار 6 أشهر حتى تمكن من تحويل 700 ألف جنيه للحساب.

وذكرت التحريات أنه تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى أحد البنوك، باكتشافهم قيام المدير المسئول عن ماكينات الصراف الآلي بالبنك ومقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، باستغلال طبيعة عمله كونه المسئول عن ماكينات الصراف الآلي، والاطلاع على حسابات الإيداعات الخاصة بماكينات الصراف، التي يوجد بها فائض من عمليات السحب والإيداع وهى المبالغ المالية الناتجة عن العمليات، التي تمت ولم يقم العميل بسحب النقود منها لتعطل الماكينات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته بطاقة الدفع الإلكتروني«المستخدمة في صرف المبالغ المالية»، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

59 عملية سحب

ووفقا للتحقيقات، فقد اختمرت في ذهن المتهم فكرة الاستيلاء على تلك المبالغ خلسة بإنشاء حساب خاص بأحد أقاربه «حسن النية» وتحويل تلك المبالغ إلى ذلك الحساب دون علم البنك، إذ أجرى 59 عملية سحب خلال الأشهر الأخيرة، بإجمالي مبالغ بلغت 700 ألف جنيه مصري، تم الاستيلاء.