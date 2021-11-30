التموين: ننفق 36 مليار جنية سنويا على 32 سلعة ببطاقة الدعم
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الوطن
03:09 م | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
ارشيفية
يبدأ غدا 40 ألف منفذ بين منافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين في صرف مستحقات المواطنين، من السلع علي بطاقة الدعم بالسلع الجديدة التي دخلت المنظومة بداية من شهر ديسمبر.
غدا.. بدء صرف تموين شهر ديسمبر لـ64 مليون مواطن
وصرح أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي لوزارة التموين، بأنَّ الدولة تنفق شهرياَ لتلبية احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم بالنسبة للسلع ما يصل إلى 3 مليارات جنيه بواقع 36 مليار جنية سنويا، مشيرا إلى أنَّ عدد السلع التي تصرف علي بطاقة الدعم وصل إلى 32 سلعة تتنوع ما بين (الأرز والزيت والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل والبسكويت) وغيرها من السلع الأخرى.
وأضاف أنَّ علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد شدد علي مديري المديريات بمتابعة صرف السلع التموينية بمنافذ الصرف للتأكد من جودتها ووصول السلع إلي مستحقيها، مبينًا أنَّ عدد المستفيدين من دعم السلع على البطاقة التموينية يصل إلى 64 مليون مواطن.
وأكّد أنَّ مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) قد صرفا استعاضات السلع إلى منافذ صرف السلع التموينية في الأيام الماضية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع علي بطاقة الدعم.
توفير مخزون استراتيجي تحسبا للتغيرات الجوية
ونوه إلى أنَّ السلع الغذائية متوفرة بمخازن الشركتين ويصل المخزون الاستراتيجي بكل مخزن من تلك السلع إلي الثلاثة أشهر طبقاَ لتوجيهات وزير التموين تحسبا للتغيرات الجوية، منوهاَ إلى أنَّ الوزارة تقوم يومياَ بإمداد هذه المخازن بالسلع المطلوبة من المخازن الإستراتيجية الكبيرة للحفاظ علي رصيدها من السلع.