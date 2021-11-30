التموين: ننفق 36 مليار جنية سنويا على 32 سلعة ببطاقة الدعم

يبدأ غدا 40 ألف منفذ بين منافذ جمعيتي والمجمعات ‏الاستهلاكية وبدالي التموين في صرف مستحقات المواطنين، من ‏السلع علي بطاقة الدعم بالسلع الجديدة التي دخلت المنظومة بداية ‏من شهر ديسمبر.

غدا.. بدء صرف تموين شهر ديسمبر لـ64 مليون مواطن

وصرح أحمد كمال معاون الوزير ‏المتحدث الرسمي لوزارة التموين، بأنَّ الدولة تنفق شهرياَ لتلبية احتياجات ‏المواطنين على بطاقة الدعم بالنسبة للسلع ما يصل إلى 3 مليارات ‏جنيه بواقع 36 مليار جنية سنويا، مشيرا إلى أنَّ ‏عدد السلع التي تصرف علي بطاقة الدعم وصل إلى 32 سلعة ‏تتنوع ما بين (الأرز والزيت والسكر والمكرونة ومساحيق ‏الغسيل والبسكويت) وغيرها من السلع الأخرى.

وأضاف أنَّ ‏علي المصيلحي وزير التموين و‏التجارة الداخلية، قد شدد علي مديري المديريات بمتابعة صرف ‏السلع التموينية بمنافذ الصرف للتأكد من جودتها ووصول السلع ‏إلي مستحقيها، مبينًا أنَّ عدد المستفيدين من دعم السلع ‏على البطاقة التموينية يصل إلى 64 مليون مواطن.

وأكّد أنَّ ‏مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) قد صرفا ‏استعاضات السلع إلى منافذ صرف السلع التموينية في الأيام ‏الماضية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع علي بطاقة الدعم.

توفير مخزون استراتيجي تحسبا للتغيرات الجوية

ونوه إلى أنَّ السلع الغذائية متوفرة بمخازن الشركتين ‏ويصل المخزون الاستراتيجي بكل مخزن من تلك السلع إلي ‏الثلاثة أشهر طبقاَ لتوجيهات وزير التموين تحسبا للتغيرات ‏الجوية، منوهاَ إلى أنَّ الوزارة تقوم يومياَ بإمداد هذه المخازن ‏بالسلع المطلوبة من المخازن الإستراتيجية الكبيرة للحفاظ علي ‏رصيدها من السلع.‏