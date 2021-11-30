عرض 37 شخصًا على النيابة رفضوا سداد غرامة الكمامة

تواصل وزارة الداخلية، حملاتها على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة.

ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، المتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

ضبط 8748 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 8748 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ8711 آخرين، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 37 شخصًا رفضوا سداد الغرامة المقررة.

تحرير 908 مخالفات للمحلات

كما جرى تحرير 908 مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، و217 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات بلغت نحو 1139 أرجيلة.