استمرار إزالة أنقاض عقار الساحل المنهار وفتح مداخل 4 عقارات مجاورة له

لليوم الثانى على التوالي، تقوم أجهزة محافظة القاهرة، بإزالة أنقاض عقار الساحل المنهار، أمس، والذي كان مكونا من دور أرضى و5 طوابق، وصادر له قرار تنكيس من قبل، وقال مصدر بمحافظة القاهرة، إن الأعمال مستمرة لإزالة مخلفات العقار المنهار وبعد الانتهاء منها سيتم معاينة العقارات المجاورة، حيث يوجد عقاران مجاوران بهما تصدعات فى الواجهات، وسيتم القيام بإجراء معاينة من قبل لجنة هندسية للعقارات المضارة والتأكد من حالتها الإنشائية وإقرار الترميم أو أى إجراء آخر، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين بالتأكد من سلامة المنشأت.

إخلاءالسكان

وأشار المصدر إلى استمرار إخلاء السكان دون المنقولات من العقارات المتضررة بشكل مؤقت، لحين صدور تقرير اللجنة الهندسية بشأن حالة العقارات المتضررة، وحاليا يعمل لودر وحفار لرفع الركام الناتج عن العقار المنهار.

غلق مداخل 4 عقارات

وأكدت محافظة القاهرة، أن التقارير الأولية أوضحت أن العقار المنهار خالٍ من السكان وأدى انهياره إلى غلق مداخل نحو 4 عقارات مقابلة، وهى أرقام 18 و20 و22 بنفس الشارع، وجرى إخلاء السكان احترازيًا عن طريق الحماية المدنية، وكل عقار منهم مكون من دور أرضي و4 طوابق خرسانية، وكل عقار به 5 أسر وجار العمل على رفع الأنقاض.

كما أسفر انهيار عقار الساحل عن سقوط جزء من شرفة بالدور الأول بالعقار رقم 18، وواجهة الغرفة وسقوط جزء من شرفة بالدور الأول للعقار رقم 20، وتقوم مديرية التضامن الاجتماعي بالعمل على صرف المعونات اللازمة للأسر المتضررة من انهيار العقار، وعمل الصلبات والتحفظات اللازمة حفاظا على المارة والعقارات المجاورة.

لجنة هندسية

من جانبه، وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لعقار الساحل المنهار، للكشف على حالة المبانى الموجودة بالموقع وإجراء صلبات لأى مبانى تحتاج إلى ذلك، مع التوجيه بسرعة رفع الأنقاض.