مصر تشارك في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي

شارك نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، السفير حمدي سند لوزا، في الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي، الذي انعقد في العاصمة السنغالية داكار، يومي 29 و30 نوفمبر.

مواجهة تبعات جائحة كورونا

أكد السفير لوزا أن مشاركة مصر في هذا المحفل الهام تنطلق من اهتمام مصر بتطوير التعاون مع الصين في مختلف المجالات، وبتعزيز التكامل التجاري والاقتصادي الإفريقي، مشيرا إلى أهمية تكاتف الدول النامية في مواجهة تبعات جائحة كورونا، وفي بناء القدرات الفنية والعلمية لمجابهة هذا التحدي، بما في ذلك عن طريق التصنيع المشترك للقاحات والأدوية.

تعزيز الأمن والاستقرار في إفريقيا

وأشاد البيان الختامي للاجتماع الوزاري بالدور الهام الذي تقوم به مصر لتعزيز الأمن والاستقرار في إفريقيا،عن طريق استضافة القاهرة لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، كما رحب البيان الختامي باستضافة مصر للمؤتمر المقبل للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي المقرر انعقاده في 2022.

كما عقد نائب وزير الخارجية على هامش الاجتماع الوزاري لقاءا ثنائيا مع نظيره الصيني، استعرضا خلاله مجالات التعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، كما أكدا خلاله على أهمية استمرار التنسيق بين مصر، والصين في الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.