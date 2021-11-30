شيرين تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد «كلها غيرانة» رغم أنباء الانفصال

أطلقت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، أولى أغنيات ألبومها الجديد، الذي من المقرر أن تطرح أغنياته تباعا خلال الفترة المقبلة.

ألبوم شيرين الجديد من إنتاج شركة روتانا

أولى الأغنيات التي طرحت اليوم، بعنوان «كلها غيرانة» من كلمات محمد مصطفى، وألحان محمد أنور، وتوزيع محمد مجدي، وتقول كلمات الأغنية:

أغنية شيرين من كلمات محمد مصطفى

كلها غيرانة بتحقد والنفسية سواد

لو أعدي في حتة أنا مش بسلم من الكومنتات

طب أعمل ايه منا ست جميلة ودي كاريزمات

أنا بدخل اي مكان بقلبه ده بفضل الله

واللي يشوفني على طول بعجبه من غير معاناة

في حاجات كده خلقة ربنا مش مجهود عاملاه

خلوا اللي يغير مننا يجي ويعمل زينا

من غير ما يغل يقل ويضربنا في ضهرنا

خلوه يجي في وشنا لو عنده حاجة يقولنا

وبلاش بقي شغل قالولنا كفاية كلام عننا

الناس طول ما بتتكلم عنك ليك قيمة

جايبين سيرتك بالخير أو كانت دايرة نميمة

سيبها على الله وفكك طول ما النية سليمة

وأنا في المواضيع ده أنا واخده شهادة خبرة سنين

وكلام الناس بقى بالنسبالي زي البنزين

بيخليني أنور أكتر واثبت أنا مييييييين

وكانت أغنية الفنانة شيرين عبد الوهاب الجديدة، التي تحمل اسم «ملكش أمان»، سربت بعدما أعلنت الإعلامية نضال الأحمدية، خبر انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.

ونشر الملحن عمرو الشاذلي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» خبر تسريب الأغنية، حيث كتب: «لحني.. أغنية ملكش أمان.. تم تسريب الأغنية بعد خبر انفصال الفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان حسام حبيب، ونزول نسخة الديمو.. الأغنية كان متوقع نزولها فى ألبوم الفنانة الكبيرة شيرين عبدالوهاب فى الفترة الجاية».

وأضاف الشاذلي: «مش عارف أفرح ولا أزعل بصراحة.. وعامة أتمنى ميتمش استبعادها وعدم نزولها فى الألبوم القادم، وأتمنى في النهاية أنها تنول إعجابكم».