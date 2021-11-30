خريطة الظواهر الطبيعية خلال الأسبوع المقبل.. أمطار خفيفة وشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، صدر منذ قليل، عن حالة الطقس والظواهر الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة من غد الأربعاء الموافق 1 ديسمبر، حتى الاثنين الموافق 6 من الشهر ذاته، ومن المفترض أن تشهد البلاد شبورة مائية، وأمطار خفيفة على بعض المناطق.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، الظواهر الجوية وحالة الطقس، التي تشهدها مصر بداية من الغد، وحتى الاثنين المقبل، وفق بيان هيئة الأرصاد في السطور التالية:

حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

ووفق توقعات خبراء الأرصاد، يسود خلال الأسبوع المقبل، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، فيسود طقس بارد على كل الأنحاء.

الظواهر الجوية على مصر خلال الأسبوع القادم

وبحسب البيان، فأن خلال الأسبوع المقبل، تشهد مناطق الجمهورية، عدة ظواهر جوية، ما بين شبورة مائية وأمطار خفيفة، ونشاط للرياح واضطراب الملاحة البحرية، التي انتشرت كالآتي:

الأربعاء 1 ديسمبر

وبحسب الخبراء، فأنه الأربعاء تتكون الشبورة المائية في الفترة من 5 إلى 7 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تشهد مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا.

كما تنشط الرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ويتسبب هذا في اضطراب الملاحة البحرية، على البحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح ما بين 50 إلي 65 كم في الساعة.

الخميس والجمعة

أما يومي الخميس والجمعة 2 و 3 ديسمبرـ تنتشر الشبورة المائية في الفترة من 5 إلي 7 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سناء وشمال الصعيد.

السبت 4 ديسمبر

تظهر شوائب عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

الأحد 5 ديسمبر

وتتساقط أمطار خفيفة يوم الأحد، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، بنسبة 30% تقريبًا، كما يصاحبها نشاط للرياح.

الاثنين 6 ديسمبر

وتنشط الرياح يوم الاثنين على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.