«الإستونية للصناعات العسكرية»: مصر لها ثقل في المنطقة.. وتتمتع بجذب أمني شديد

قال المهندس ياسر العيسوي، وكيل الشركة الإستونية لصناعة المعدات العسكرية في دولة إستونيا، إن مصر دولة لها ثقل في المنطقة وتتمتع بجذب أمني شديد، موضحاً أن هذه العوامل هي السبب الرئيسي وراء مشاركة الدولة الإستونية في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2021»، ما يسهم في تعزيز التعاون بين إستونيا والعديد من الدول العربية والأجنبية.

وأضاف «العيسوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دولة إستونيا مشهورة بتقدمها في النواحي التكنولوجية في صناعة المعدات العسكرية، موضحاً أنها كانت تابعة للاتحاد السوفيتي وكانت ترسانة صناعية له في الصناعات الإلكترونية، مؤكداً أن معظم المعدات والأجهزة الإلكترونية التي يتم تصنيعها تصدر لمختلف الدول الأوروبية.

تصنيع أجهزة التفجير والنسف

وعن منتجات الشركة الإستونية، قال ياسر العيسوي، إن الشركة تهتم بتصنيع المعدات العسكرية والمعدات غير العسكرية، موضحاً أن المعدات العسكرية تشمل أجهزة النسف والتفجير ومكتشفات المعادن وأجهزة اقتحام بالنسف، أما المعدات غير العسكرية تشمل اكتشاف اختراق السيارات للمناطق الآمنة بجهاز يسمى الممبا: «يعني مرور سيارات في أماكن غير مرغوب وجودها فيها» مثل المناطق النائية والكمائن البوليسية، وذلك من خلال دفن الجهاز في الأرض ويعطي إنذاراً.

جهاز الممبا لمكافحة الإرهاب

وأكد أن مشاركة دولة إستونيا في معرض «إيديكس 2021»، يتيح لها الفرصة لعرض الأجهزة المتطورة التي توصلت إليها في مجال مكافحة الإرهاب، مثل جهاز الممبا، مؤكداً أنه تم تصنيع أجهزة تستخدم في مراقبة الجودة لإنشاء وتقييم الطرق، لافتاً إلى أنه تم عرض 20 جهازا في المعرض.

وأوضح أن جميع الأجهزة التي تصنعها الشركة الإستونية، يتم تصديرها لكل الجيوش الأوروبية، لافتاً إلى أن تقدم إستونيا في النواحي الإلكترونية يعود إلى انضمامها لكيانات كبيرة، أبرزها الاتحاد السوفيتي سابقاً، ثم الاتحاد الأوروبي، وهو ما أدى إلى حدوث نمو اقتصادي وعملي بها.