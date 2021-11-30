حقيقة منع دخول اللبنانيين إلى الإمارات

قال أنور قرقاش، المستشار السياسي لرئيس الإمارات، اليوم الثلاثاء، إن سلطات بلاده لا تنوي منع دخول اللبنانيين إلى الإمارات، وذلك على خلفية الأزمة الخليجية الأخيرة التي اندلعت بين لبنان وعدد من دول الخليج العربي.

الإمارات تتعهد بعدم منع دخول اللبنانيين إلى الإمارات

وكان « قرقاش» قد قال إنّ الإمارات بصدد مواصلة الدعم الإنساني للبنان، وأشار إلى أنّ بلاده لا تريد أن تتعمق معاناة المواطنون اللبنانيون بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية المستمرة في بلادهم، مشيرًا إلى أنّ الحكومة لن تمنع اللبنانيين من الدخول إلى الإمارات، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

اضطرابات بين لبنان وعدد من دول الخليج

ويتزامن ذلك القرار الإماراتي مع الاضطرابات التي تشهدها العلاقات بين لبنان والسعودية وعدد من دول الخليج، إذ من المتوقع أن يعمق التوتر الدبلوماسي الأزمة السياسية الاقتصادية التي يمر بها لبنان.

استدعاء السفير السعودي ومغادرة السفير اللبناني للمملكة

وامتدادًا للأزمة بين لبنان والسعودية، فقد أعلنت المملكة أواخر شهر أكتوبر الماضي أنها استدعت سفيرها في لبنان للتشاور مع إمهال السفير اللبناني لدى المملكة 48 ساعة للمغادرة، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن.

ويشار إلى أنّ الإمارات والبحرين والكويت قد اتخذت خطوات مماثلة للسعودية، ويذكر أنّ هذا التوتر الدبلوماسي يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان حاليا، والتي تشهد ارتفاع في الأسعار واحتجاجات مستمرة من قبل أفراد الشعب.

تصريحات جورج قرداحي واشتعال الأزمة

وكان وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية جورج قرداحي، قد أدلى بتصريحات حول حرب اليمن، ووصف قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية بأنها اعتداء من الخارج، وأنها حرب عبثية، الأمر الذي أثار غضب المسؤولين السعوديين، وقال «قرداحي» إنّه أدلى بتلك التصريحات قبل أن يصبح وزيرًا للإعلام، كما أنّه رفض الاعتذار أو التراجع عنها.