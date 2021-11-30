الصحة: هناك استراتيجية قومية للسكان منذ عام 2015

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، إنه منذ عام 2015، هناك استراتيجية قومية للسكان، يعمل فيها نحو 22 وزارة، وقبل هذا الوقت، لم يكن هناك أي استراتيجية، لكنها كانت عبارة عن «خدمات تنظيم أسرة بس»، لكن الدولة أدرجت محاور أخرى للاستراتيجية منذ عام 2015، موضحًا أنه كان هناك عدم تنسيق بين الجهات وهذه هي المشكلة، والتحسن الذي حدث على الأرض لم يكن مطلوبًا.

رسائل دون سند علمي

وأضاف «توفيق»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الاستراتيجية قالت إننا في 2020 سنصل إلى 96 مليون مواطن، لكن في 2020، وصلنا إلى 100 مليون، أي هناك 4 ملايين فرق عن الهدف الذي وضعدته الاستراتيجية.

وشدد نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان: «فيه تقصير، وعلى سبيل المثال التوعية الإعلامية لم يكن كافيًا وكان مبنيًا على فكرة واحدة ورسائل مباشرة وهي نوع من أنواع التعليم وإحنا مبنحبش حد يعلمنا، وهذه الدعاية مجابتش نتيجة لأنها معمولة دوةن أساس علمي، واتعملت عشان تنظيم الأسرة وعدد الأطفال لكن إية الهدف وراء ده محدش بيتكلم فيه، وتعرض الأطفال لسوء التغذية والتعليم.. هذه الأمور محدش اتكلم فيها».

أهمية السلام المجتمعي

وكشف أنه يرفض ما يقال عن تحمل الطبقة المتوسطة لأعباء الزيادة السكانية المسؤولة عنها الطبقة الفقيرة، مشيرًا إلى أن هذا ضد السلام المجتمعي.