«صاحب مقام» بطنطا وكفر الشيخ ابتداء من الغد

قال الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تقدم عرضها الناجح «صاحب مقام»، من كتابة مسعود شومان وإخراج عادل حسان، بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، ابتداء من غد الأربعاء، ضمن الانطلاقة الثانية لمشروع المواجهة والتجوال، ‎تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

مشروع «صاحب مقام» بالتعاون مع عدة وزارات ومحافظات

وأوضح «مجاهد» في بيان له، أن المشروع الذي يقدمه ‎البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتشرف على تنفيذه فرقة مسرح المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، منها وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الإجتماعي، وزارة الداخلية، محافظة الغربية، محافظة كفر الشيخ، الهيئة العامة لقصور الثقافة، و عدد من مؤسسات المجتمع المدني، إذ يبدأ العرض من المركز الثقافي بطنطا بمحافظة الغربية، من غد الأربعاء 1 ديسمبر حتى الأحد المقبل بالمجان.

6 حكايات عن خمسة من الأولياء

يذكر «صاحب مقام»، عرض حكي وغناء وإنشاد، ويقدم 6 حكايات عن خمسة من الأولياء، هم أبو الحسن الشاذلي، السيد البدوي، إسماعيل الانبابي، المرسي أبو العباس، والسيدة نفيسة، إضافة إلى القديس ماري جرجس، يربط بينهم راوي الحكايات والمنشد.

العرض كتابة وأشعار مسعود شومان، ديكور وأزياء محمد هاشم، موسيقى وألحان حازم الكفراوي يشارك بأداء الحكايات الفنانين أحمد مجدي، نشوى إسماعيل، كريم البسطي، عادل رأفت، محمد العزايزى، أحمد عبد الجواد، خالد العيسوي، أداء وغناء وإنشاد عبادة، وإخراج عادل حسان.