«شعبة الدواجن»: نصيب الفرد من «الفراخ» 21.5 كيلو في العام

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، اليوم، إن نصيب المواطن المصري من الدواجن يقدر بـ 21.5 كيلو في العام، كما أن حجم الإنتاج المصري معروف، ومن السهل تنظيم هذه الصناعة، لكن المشكلة الرئيسية في تنظيم هذه الصناعة هي عدم استقرار أسعار الأعلاف التي تمثل 70% من مدخلات هذه الصناعة، كما أن استيراد مصر من الدواجن لا يزيد على 50 ألف طن، وهذا لا يكفي 10 أيام فقط استهلاك، وحجم التصدير قليل للغاية.

تطوير صناعة الدواجن

وشدد «السيد»، خلال حواره مع الإعلاميين على الدهراوي، وأسامة أمين، في برنامج «صناعة مصرية»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، على ضرورة العمل على تطوير صناعة الدواجن من خلال خطوات متوازية في كافة الاتجاهات، كما أن هناك مقترحات تقدم إلى اللجنة العليا لصناعة الدواجن من قبل أعضاء اللجنة، مشيرًا إلى أن هناك بصيص من الأمل يظهر في هذه الصناعة خلال الشهر المقبل، ويشعر به كل العاملين.

تسعير استرشادي للدواجن

وأكد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، ضرورة وجود تسعير استرشادي للدواجن من قبل الجهات المعنية، فالأسعار الآن تخضع لآليات العرض والطلب، معقبًا: «لو فيه مسؤول نزل ووجد واحد بيبيع الكيلو بـ50 جنيها، ميقدرش يعمله حاجة»، كما أن المتابعة الرئاسية للجنة تطوير صناعة الدواجن، تؤدي إلى إيجاد حلول لهذه الصناعة بشكل متسارع، وهناك لجان تعمل على مراقبة الأعلاف والأدوية البيطرية خلال هذه الفترة، وأي خلل في صناعة الأعلاف أو الأدوية البيطرية لم يرتق إلى ظاهرة.