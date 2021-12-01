للعاملين بالقطاع الخاص.. 8 أخطاء تعرضك للفصل من العمل بالقانون الجديد

وضع مشروع قانون العمل الجديد، الذي يخضع لمناقشات تحت قبة البرلمان بغرفتيه، مجلسي النواب والشيوخ، العديد من المواد التي تسعى لخلق توازن بين العاملين في القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال، تهدف لضمان توفير بيئة وظيفية ملائمة لجذب الشباب للإقدام على وظائف القطاع الخاص، وكذلك ضمان حقوق أصحاب الأعمال تجاه العاملين بالمؤسسة، وحدد مشروع قانون العمل، المخالفات والأخطاء التي يترتب عليها فصل العامل بالقطاع الخاص.

مواد المخالفات والأخطاء بقانون العمل الجديد

ونصت مواد مشروع القانون الخاصة بالمخالفات والأخطاء، أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

إفشاء أسرار العمل

- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.

- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من (200) إلى (202) من هذا القانون، والخاصة بالإضراب.