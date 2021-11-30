الحكومة: جميع المصالح ستمنع دخول غير المتلقين للقاح عدا المترو والبنوك

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يوجد 42 مليون جرعة ضد فيروس كورونا لم تُستخدم حتى الآن من مختلف اللقاحات، وهذا رقم كبير يدفعنا للتوسع في إعطاء التطعيمات للفئة من 12 إلى 15 عاما، وسيتم البدء في تسجيل جرعة تنشيطية أو جرعة ثالثة بداية من غد.

وأضاف «سعد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة « on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية منقسمة إلى قسمين، الأول السجل المدني، والدخول فيه سيكون مرتبطا بالحصول على اللقاح وتقديم الشهادة، والقسم الثاني خدمات أخرى تقدمها وزارة الداخلية من الصعب ربطها بشهادة اللقاح مثل حالات الضبط والإحضار.

تطعيم الموظفين

وعن تطعيم الموظفين، قال إنه وفقا لبيانات وزارة الصحة جرى الانتهاء من تطعيم جميع الموظفين، وعلى مدار الـ15 يوما الماضية التي شهدت التطبيق، لا يوجد حالات امتناء عن العمل أو حالات امتناع عن إحضار شهادة التطعيم.

وأوضح أن الجهات الحكومية طبقت القواعد بحذافيرها، وطالبت بكل الأشخاص بتقديم الشهادة تثبت حصولهم على الجرعة الأولى على الأقل أو شهادة «بي سي آر» حديثة، أو شهادة مرضية تسمح بحالات الاستثناء مثل السيدات الحوامل.

وأكد أن الأندية خارج قرار منع المواطنين غير الحاصلين على اللقاح، لأنها ليست خدمات حكومية، لافتا إلى أن تطعيم أي شخص من 18 لـ12 عاما اختياري، ويتم بموافقة ولي الأمر، ويسجل بنفسه على الموقع ويوقع نيابة عن الطفل على التعهد أو الإقرار قبل حصول الطالب على اللقاح.

الجهة الوحيدة المستثناة

وشدد على أن قرار منع المواطنين غير الحاصلين على اللقاح من دخول المنشآت الحكومية، سيُطبق على كل جهات الدولة والحكومة، وأي مصلحة حكومية ودواوين عام المحافظات والوحدات المحلية، ولا يوجد جهات مستثناة من القرار عدا البنوك ومحطات المترو والأتوبيس، لأنها ملتزمة بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها من قبل، مثل ارتداء الكمامة قبل الدخول للمقر، ومن لا يرتدي الكمامة في هذه الأماكن يُغرم 50 جنيه بشكل فوري، منوها أن البريد يُطبق عليه القرار.