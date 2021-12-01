الحكومة تقترض 34.4 مليار جنيه محلياً مقابل إصدار أذون خزانة

اقترضت وزارة المالية، أمس، في آخر أيام شهر نوفمبر الماضي أكثر من 34 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة آجال مختلفة بعد أن طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة أمس الثلاثاء نيابة عن وزارة المالية.

«المالية» تفوض البنك المركزي في طرح أذون وسندات

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري في عمليات طرح أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية على مدار العام المالي على أن تستخدم الحصيلة من الإصدارات في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وأعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت أمس الثلاثاء عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 35 مليار جنيه تتوزع بين أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 15 مليار جنيه، علاوة على أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 3.5 مليارات جنيه وأخيراً أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 14 مليار جنيه.

وبعد انتهاء مزاد البنك المركزي المصري اليوم أعلن عن قبول عطاءات لشراء أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 15 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 13.34%، في حين قبل عطاءات لشراء أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 3 مليارات جنيه بمتوسط أسعار فائدة بلغت 12.6% بينما قبل عطاءات لشراء أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 3.5 مليارات جنيه وبمتوسط أسعار فائدة بلغت 12.4% وأخيراً قبل عطاءات لشراء أذون خزانة أجل 273 يوم بقيمة 12.9 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة بلغت 13% وبلغت إجمالي حصيلة مزاد البنك المركزي المصري أمس الثلاثاء نحو 34.4 مليار جنيه في نهاية تعاملات البنك المركزي أمس.

ويترقب مجتمع المال والأعمال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 16 ديسمبر الحالي للبت في أسعار الفائدة بعد أن ثبتت اللجنة الأسعار للمرة السابعة على التوالي في نهاية شهر أكتوبر الماضي.