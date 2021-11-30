تفاصيل مقتل كهربائي على يد جاره في منشأة القناطر: «كان بيعاكس أختي»

«كان بيعاكس أختي، فلازم يكون عبرة قدام الناس» تلك الكلمات نطقها «عامل» أمام المباحث عقب القبض عليه بتهمة قتل كهربائي في منشأة القناطر، مبررًا جريمته بأنه كان يدافع عن شرف عائلته، وأن المجني عليه اعتاد معاكسة شقيقته كلما شاهدها في الشارع وأنه تحدث معه مرات سابقة فلم يرتدع، وفي آخر مرة عرف أنه عاد مجددًا لمضايقة شقيقته فسدد له عدة طعنات قاتلة أودت بحياته خلال مشاجرة جمعتهما.

معاكسة ثم قتل

مشاجرة جمعت الشابين «القاتل والمقتول» استغرقت دقائق حضرها عدد من جيرانهما، بعد أن احتدم الخلاف بينهما وتطور إلى استخدام الأسلحة البيضاء حتى لفظ أحدهما أنفاسه الأخيرة من جراء الطعنات التي سددها المتهم في جسده، ونُقل المجني عليه إلى مستشفى وردان بمنشأة القناطر وجسده مخضب بالدماء وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل دقائق من وصوله للمستشفى.

القبض على قاتل جاره

تمكنت مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث من القبض على المتهم وبمواجهته بجريمته اعترف بتنفيذها: «تعبت من تصرفاته واشتكيت لأقاربه وبرضه كان بيعاكس أختي، بيتحرش بها كل يوم في الشارع قدام الناس».

وأشار إلى أنه توجه لمعاتبته على التحرش بأخته كالعادة لكن المجني عليها أسرع في التعدي عليه بالسباب والشتائم فاستشاط المتهم غضبًا وأسرع إلى منزله وأحضر مطواة وغرسها في جسد المجني عليه عدة مرات حتى سقط على الأرض غارقًا في دمائه ولفظ على إثر إصابته أنفاسه الأخيرة.

حبس قاتل جاره في منشأة القناطر

أفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية أن المتهم تشاجر مع المجني عليه واشتبكا بالأيدي والأسلحة البيضاء حتى تمكن المتهم من قتله، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا.