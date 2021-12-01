صاحب أطول شيشة في مصر بعد زيادتها إلى 5 أمتار: «برصها من البلكونة»

واصل رأفت حليم، مهندس زراعي بمديرية الزراعة بقنا، إثارته الجدل بأطول شيشة في مصر وربما تكون الأطول في العالم، بعدما زاد طولها من 3 أمتار إلى 5 أمتار و20 سم؛ ليشبع رغبته في شرب المعسل حيث يقوم برص المعسل والحجر والفحم من شرفة أول طابق في منزله (بلكونة أول دور)، لتكون سببا في شهرته، وقد تدخله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

أطول شيشة.. النفس منها ليه طعم

يقول «حليم» الذي يعمل مهندسا زراعيا بمديرية الزراعة، «إن هوايته وكيفه أن يشرب المعسل على هذه الشيشة، والنفس بتاعها جميل وخفيف ولا يوجد فيه ضرر ولا جهد زي ما الناس معتقدة»، موضحا أنه «لو شرب من على نارجيلة» صغيرة يصاب بالصداع المزمن.

«الشرب على الشيشة أو نارجيلة في جهد وصعوبة ومعاناة، وخاصة على هذا الطول الذي يبلغ نحو 3 أمتار، ولكن الكل يعلم أن تناول المعسل والتعب والجهد في إعداد حجرا جزء من الكيف»، هكذا يقول «حليم»، لافتا إلى أنه يقوم بشرب من 25 حجرا إلى 30 حجرا في اليوم الواحد، والحجر الواحد قد يستغرق من 10 دقائق إلى 20 دقيقة من الإعداد.

صدمة واستغراب بأطول شيشة

ويضيف «حليم»، الذي يبلغ من العمر 50 عاما، «عندما شاهدني الناس أشرب على أطول شيشة كانت هناك نظرات استغراب دون انتقادات، ولكن الأمر أصبح طبيعيا وخاصة بعد مرور 20 عاما على هذا الحال»، موضحا أن النارجيلة الخاصة به لا أحد يتناولها سواه.

اشترى «حليم» ماسورة طولها 5 أمتار و20 سم من منطقة السبتية بمحافظة القاهرة، «صممت أعمل أطول شيشة بدلا من القديمة التي كان طولها 3 أمتار فقط»، موضحا أنه يقوم برص حجر المعسل ووضع الفحم من «البلكونة».