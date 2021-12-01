4 مهندسين يفوزون بتصميم ثالث أعلى برج في أفريقيا بالعاصمة الإدارية

فاز 4 مهندسين مصريين بتصميم ثالث أعلى برج في قارة أفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط منافسة دولية مع أكثر من 20 مكتبا هندسيا في مصر والوطن العربي.

ثالث أطول برج في أفريقيا

وقال المهندس أحمد إيهاب أحد المهندسين المشاركين في التصميم، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن مشروع «نايل بيزنس سيتي» يعد أحد مشروعات شركة النيل للتطوير العقاري، بمنطقة الداون تاون في العاصمة الإدارية الجديدة، ثالث أطول برج في إفريقيا وثانى أطول برج بالعاصمة بعد البرج الأيقوني بارتفاع 233 مترا.

وأضاف «إيهاب»: «نجحنا وسط منافسة عالمية لتنفيذ هذا المشروع العالمي في اقتناص تصميمه، نظرًا لخبرات مكتبنا الهندسي الذي نجح في تصميم أكثر من 40 مشروعًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتصميم أكثر من 1000 مشروع ما بين عمارة أو فيلا سكنية، و10 تصميمات داخلية وخارجية لعدد من القصور والفيلات خارج مصر، ونجحنا خلال سنوات معدودة في حجز ترتيب في الصفوف الأولى بالسوق المصرية».

دمج العديد من الأنماط المعمارية

من جانبه، قال محمد تمام أحد المهندسين المشاركين في تصميم البرج: «نجحنا في مجال التصميم المعماري للمباني على اختلاف أنواعها، حيث تم دمج العديد من الأنماط المعمارية والخروج بخليط معماري جديد ومتميز يراعي التطور التكنولوجي والمباني الذكية، الذي تشهده العمارة على مستوى العالم، خاصة أننا نراعي استدامة مشروعاتنا».

ويطبق العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة.