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تردد 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ولبنان في كأس العرب

كتب:

أحمد أبو الليل
10:28 ص | الأربعاء 01 ديسمبر 2021
منتخب مصر

منتخب مصر

يلتقي منتخب مصر، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، عصر اليوم الأربعاء، نظيره اللبناني، في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العرب 2021، التي انطلقت أمس على ملاعب قطر، في إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة بالمسابقة، ويقدم موقع «الوطن سبورت» خدمة لقرائه ومتابعيه، لمعرفة موعد مباراة مصر ولبنان في كأس العرب وتردد 3 قنوات مفتوحة تنقل المواجهة.

وتقرر أنَّ يكون موعد مباراة مصر ولبنان في كأس العرب هو تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، في اللقاء الذي يقوده طاقم تحكيم ألماني بقيادة دانيل سايبيرت، ويعاونه كلا من: رافائيل فولتين، كريستيان جيتلمان، أندريس ماتونتي، وحكم تقنية الفيديو هو كريستيان دينجيرت.

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