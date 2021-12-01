ما هي إجراءات وصاية الأسر البديلة على الطفل المكفول؟.. «التضامن» تجيب

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك العديد من الإجراءات التي يجب أن تتخذها الأسر البديلة للوصاية على الطفل المكفول، وذلك من خلال توجيه خطاب رسمي لجهة فتح دفتر التوفير، على أن يكون حق الإيداع للأسرة، وحق السحب من دفتر التوفير للأسرة وإدارة الطفولة بالمديرية حتى بلوغه سن الرشد.

جاء ذلك ردا على سؤال إحدى الأسر، على الموقع الرسمى للوزارة، حول إجراءات الوصاية على الطفل المكفول.

12 ألفا و400 طفل وطفلة في الأسر البديلة

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن عدد الأطفال في الأسر البديلة الكافلة بلغ 12 ألفا و400 طفل وطفلة، بينما بلغ عدد الأطفال المستفيدين من الاستضافة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية 10,800 طفل وطفلة قاطنين في 516 مؤسسة رعاية.

دعم نقدي شهري لـ438 ألف يتيم

وأوضحت «التضامن» التعاون مع الجمعيات الأهلية المتخصصة في رعاية ودعم الأيتام على مستوى الجمهورية، حيث يتم تقديم دعم نقدي شهري يستهدف 438 ألفا من الأطفال فاقدي الوالدين أو فاقدي الوالد وتقوم الأم برعايتهم، أو في حال تزوجت الأم أو سُجنت وتقوم الأسرة الممتدة على رعايتهم أو أسر بديلة وكافلة، أو يتم رعايتهم في مؤسسات رعاية الأطفال التي يبلغ عددها 516 مؤسسة رعاية على مستوى الجمهورية.

1.4 مليار جنيه تكلفة رعاية الأطفال الأيتام

وأكدت الوزارة أن مخصصات رعاية الأطفال الأيتام تصل إلى 1,4 مليار جنيه، تشمل مصروفات التعليم والرعاية الطبية والإمداد الغذائي في جميع المناسبات والمواسم، وكذلك مصروفات أوقات الطوارئ والأزمات.

شروط كفالة الأطفال بالأسر البديلة

وحددت التضامن شروط كفالة الأطفال بالأسر البديلة كالتالي:

- أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي، بناء علي بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية والمؤسسة الأهلية المختصة.

- ألا يقل سن كل منهما عن واحد وعشرين سنة، ولا تزيد على ستين سنة.

- أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين.