مصر تقترح إنشاء شبكة المنافسة العربية لمواجهة الممارسات الاحتكارية

تقدم الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بمقترح لإعداد وإنشاء شبكة المنافسة العربية Arab Competition Network (ACN)، لتكون أول شبكة عربية تتيح لأجهزة المنافسة بالدول العربية منصة متخصصة رسمية لتعزيز سبل التواصل والتعاون بينهم فيما يتعلق بسياسات وحماية المنافسة، وذلك تحت رعاية جامعة الدول العربية.

آليات إنشاء شبكة المنافسة العربية وأهدافها

واستعرض ممتاز – خلال ترأسه الاجتماع السادس عشر لفريق الخبراء العرب في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات بالدول العربية- آليات إنشاء شبكة المنافسة العربية، وأهدافها، مؤكدا أنه في إطار تفعيل بروتوكول التعاون في مجال المنافسة بين الدول العربية فقد ارتأى الجهاز ضرورة إدراج آلية تنفيذية تضمن تبادل الخبرات والتجارب حول سياسات المنافسة بالدول العربية، وتقديم الدعم الفني للدول الأطراف في مجال التشريعات والسياسات الخاصة بالمنافسة، وهو المقترح الذي لاقى ترحيبًا كبيرًا من جميع الحاضرين والمشاركين في اجتماع فريق الخبراء.

إنشاء موقعًا إلكترونيًّا لتسهيل التواصل بين أجهزة المنافسة العربية

كما تضمن المقترح إنشاء موقعًا إلكترونيًّا لتسهيل التواصل بين أجهزة المنافسة العربية يحتوي على الدراسات والأبحاث والدلائل الاسترشادية التي تم إعدادها من قبل أجهزة المنافسة الأعضاء، والكتب والمنشورات الدولية المتعلقة بقوانين وسياسات واقتصاديات المنافسة، وخطط الأحداث والمؤتمرات والمسابقات البحثية المختلفة، وإنشاء مجموعات عمل إلكترونية وإعداد المشروعات البحثية المختلفة في الموضوعات المتعلقة بحماية المنافسة أبرزها؛ الاتفاقيات الأفقية والرأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر والاندماجات والاستحواذات والتوعية بسياسات المنافسة والكفاءة المؤسسية لأجهزة المنافسة.

الحرص على تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية

وأكد ممتاز؛ أن إنشاء شبكة المنافسة العربية تأتي في إطار الحرص على تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية وتعزيز التنسيق بينهم في مجال المنافسة من خلال تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات فيما بينهم وتقديم الدعم اللازم للدول العربية التي تسعى إلى سن تشريعاتها الخاصة بحماية المنافسة أو تطويرها، في إطار السعي لخلق مناخ إيجابي للتكامل والاندماج الاقتصادي ومن خلال تعظيم الاستفادة من تطبيق سياسات المنافسة في الدول العربية والعمل على موائمة التشريعات بين الدول الأعضاء، خاصة مع أهمية سياسات المنافسة في تطوير وتنمية التبادل التجاري كونها عنصرا أساسيا في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وفي إطار السعي نحو الوصول للتكامل الاقتصادي العربي.

مناقشة التحديات التي تواجهها أجهزة المنافسة العربية

أضاف، أن المقترح بإنشاء الشبكة تضمن اجتماع أعضاءها بشكل سنوي خلال "اجتماع المنافسة العربية" ويتم استضافتها سنويًا من قِبَل الدول الأعضاء؛ لمناقشة أبرز الموضوعات والتحديات التي تواجهها أجهزة المنافسة العربية بشكل عام أو بشكل خاص، كما يمكن للشبكة أن تعقد مؤتمرات وأنشطة دورية لدعم وتحفيز نشر سياسة المنافسة، فضلًا عن إعداد برامج ومسابقات بحثية حول مختلف الموضوعات المتعلقة بالمنافسة، ووضع خطط عمل سنوية.