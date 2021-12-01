الشرطة تكثف جهودها لضبط متهم أشعل النيران في مخزن بالمعادي

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها من أجل كشف غموض احتراق محل وتفحم طابقين ومخزن بعقار سكني بشارع 9 بمنطقة حدائق المعادي، أمس الأول، بعد ظهور جاني مجهول، في كاميرات المراقبة، ألقى بزجاجة بداخلها بنزين على المحل، فيما انتقل فريق من النيابة لمعاينة مكان الحريق.

بداية تفاصيل الواقعة

وترجع التفاصيل حينما تلقت شرطة النجدة بلاغًا بنشوب حريق بمحل ملابس بشارع المصنع، وعلى الفور انتقل قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وسيارة إسعاف، للسيطرة على الحريق، وبعد محاولات استمرت 60 دقيقة، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وبدأ عملية التبريد، لمنع امتداد الحريق إلى المحال المجاورة.

مراجعة كاميرات المراقبة

وكشفت التحريات الأولية، وبمراجعة كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة المحيطة بالمحل، تبين أن شخص مجهول مُلثم وراء إرتكاب الواقعة، وأظهرت الكاميرات أن الشخص ألقى جسم مشتعل داخل المحل وفر هاربًا.

حريق في بولاق الدكرور

وفي سياق آخر إخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور ، دون وقوع إصابات، بعدما تلقى ضباط الحماية المدنية بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران لمنع امتدادها للمجاورات، سيطرت القوات على الحريق، دون وقوع إصابات، كما أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا شب في كمية من الهيش بكورنيش النيل غرب المحافظة، دون وقوع خسائر بشرية بعدما دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وسلالم للمساعدة على إطفاء الحريق، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بهيش بالنيل، وحاصرت القوات ألسنة اللهب، وتم إخماد الحريق.