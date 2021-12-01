إزالة جمالون مخالف على أراض زراعية في أوسيم بالجيزة

أكدت محافظة الجيزة إزالة جمالون متعد على الأرض الزراعية، بالمخالفة للقانون، وذلك بمساحة 150 مترا تقريباً، وذلك بقرية البراجيل بمركز أوسيم.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف

وأشارت المحافظة في بيانها، إلى مصادرة الحديد وإيداعه بالمخازن، وجاري تحرير المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك حيال المخالف.

يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواجهة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية، وبمتابعه من فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم.