مديرة «الوطني للإيدز»: نستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المصابين

قالت الدكتورة هبة السيد، مدير برنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة، إنه تم تأسيس البرنامج الوطني لمكافحة الإيدزعام 1986، تزامنًا مع ظهور أول حالة مصابة بفيروس نقص المناعة «الإيدز»، في العام ذاته، وعقب تشخيص أول حالة مصابة بالفيروس داخل مصر، تم إنشاء البرنامج الوطني من قبل وزارة الصحة والسكان ويتبع قطاع الرعاية العلاجية.

هدف البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز

وأضافت هبة السيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن الهدف الرئيسي للبرنامج هو تنسيق جهود كافة الشركاء من أجل مكافحة مرض الإيدز والعمل على الحد من الإصابات وتكون مصر ذات معدل إصابة منخفض بهذا الفيروس، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للقضاء على الإيدز وتحقيق الريادة المصرية في هذا الصدد.

الوصول إلى 95% من الفئات المستهدفة

وتابعت مدير برنامج الوطني للإيدز، أن أهم المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، هي تحقيق أهداف التنمية المستمدامة وتحقيق رؤية مصر2030، وتبني استراتيجية تسريع المسار والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة من الأشخاص المصابين حيث يضع البرنامج خلال عام2026 هدف الوصول إلى 95% من الفئات المستهدفة من خلال إجراء التحاليل الطبية والوصول لهذه الشريحة وفقا للبيانات المتاحة أمام البرنامج الوطني.

تحديث الإطار الإستراتيجي للإيدز من2021 إلى2025

وأكدت أن ذلك يتم من خلال تحديث الاستراتيجية الوطنية من قبل وزارة الصحة ببرنامج مكافحة الإيدز وذلك من أجل تسريع المسار، وتم تحديث الإطار الإستراتيجي للإيدز من2021 إلى 2025 لكي تتماشى مع خطة البرنامج للوصول للقاعدة المستهدفة بنسبة 96%، بالإضافة إلى متابعة التحديثات المختلفة من الجهات المعنية في هذا الشأن والتي يمكن أن تساعد في الوصول لنسبة أكبر بحلول 2026، وتوفير كافة المستلزمات العلاجية للمتعايشين بصورة دائمة.