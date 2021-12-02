20 ألف جنيه خصومات على أسعار «فورد فيوجن 2021» مع بداية ديسمبر

مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، ارتفعت أسعار عدة طرز مختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المحلي موديلات العام 2021 والعام 2022، وفي المقابل روجت شركة فورد لسياراتها بخصومات سعرية تصل إلى 20 ألف جنيه في موديل «فورد فيوجن» حسب المُعلن من عدد من الموزعين للسيارة في السوق المصري.

ترصد الوطن خلال السطور التالية قائمة الأسعار للسيارة «فورد فيوجن موديل 2021» وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة لفئاتها المتاحة في مصر.

قائمة أسعار فورد فيوجن 2021

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر في السوق المحلي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

-الفئة الأولى بسعر 585 ألف جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 630 ألف جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 690 ألف جنيه

تجهيزات ومواصفات فورد فيوجن موديل 2021

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 2.0 لتر 2000 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 240 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصا إلى 340 نيوتن/متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

-تستهلك السيارة متوسط 8.3 لتر لقطع مسافة 100 كم.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ساعة في غضون 7.3 ثانية.

-تأتي السيارة بأبعاد (4870 ملم الطول، 1852 ملم العرض، 1480 ملم الارتفاع، 2850 ملم طول قاعدة العجلات).

-ارتفاع السيارة عن الأرض مسافة 157 ملم.

-تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 429 لتر.

- السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، وأنظمة مساعدة عند المرتفعات HLA، وفرامل يد كهربائية، نظام تحذير عن الانحراف عن الحارة المرورية، ومثبت سرعة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وحساسات مطر، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وخاصية فتح السيارة دون مفتاح، ومصابيح ضباب بإضاءة LED، جنوط رياضية 17 بوصة، مرايات جانبية كهربائية».