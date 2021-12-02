بدخل يبدأ من 1000 جنيه.. كيف تحصل على سيارة جديدة في 3 بنوك؟

تتنافس العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في منح التسهيلات للاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم، بهدف تحفيز معدلات الاستهلاك والشراء في السوق، ومنها تمويل شراء السيارات الجديدة، حيث تتيح البنوك برامج تمويل السيارات، كإحدى الخدمات التمويلية التي تقدمها للأفراد، ضمن تنافس البنوك لتقديم العروض والتسهيلات لجذب العملاء، ويمكن للمستفيد الحصول على السيارة التي يريدها براتب يبدأ من 1000 جنيه، وفترات سداد تصل إلى 10 سنوات.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، التفاصيل الكاملة لـ قرض السيارة من البنك الأهلي، بنك مصر، وبنك القاهرة، وفقًا للقواعد المصرفية المعمول بها بالبنوك، بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر العائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية، الصادر عن لجنة السياسة النقدية.

تفاصيل قرض السيارة من بنك مصر

ـ قيمة القرض تبدأ من 15000 جنيه وتصل إلى 750000 جنيه.

ـ دون حد أقصى للقرض «بشروط محددة».

ـ نسبة التمويل تصل إلى 100%.

ـ مدة تمويل تصل إلى 10 سنوات.

شروط الحصول على قرض السيارة من بنك مصر

ـ الحد الأدنى للدخل: يبدأ من 1000 جنيه.

ـ الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.

تفاصيل قرض السيارة الجديدة من البنك الأهلي المصري

ـ دون ضامن.

ـ تمويل حتى 1.5 مليون جنيه للموظفين، وحتى 3 ملايين جنيه لأصحاب الأعمال، المهن الحرة.

ـ تمويل يصل إلى 100% من سعر السيارة.

ـ فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام.

شروط الحصول على قرض السيارة الجديدة من البنك الأهلي المصري

ـ حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1500 جنيه.

ـ ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما في نهاية القرض للموظفين.

ـ ألا يقل عمر المقترض عن 25 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

تفاصيل قرض تمويل شراء السيارة الجديدة من بنك القاهرة

ـ قيمة القرض تتراوح من 15 ألف جنيه، وتص لمليوني جنيه.

ـ مدة التمويل تصل إلى 7 سنوات.

ـ لا يشترط حد أدنى للمقدم.

شروط الحصول على قرض تمويل شراء السيارة الجديدة من بنك القاهرة

ـ السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 65 سنة عند نهاية مدة القرض.

ـ الحد الأدنى للدخل يبدأ من 2000 جنيه، على حسب فئة العميل.

ـ لا يشترط تحويل الراتب.