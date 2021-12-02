مؤتمر صحفي للثقافة والإيسيسكو لإعلان اختيار القاهرة عاصمة الثقافة 2022

تعقد الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور سالم بن محمد المالك، مدير عام منظمة الإيسيسكو، مؤتمرا صحفيا في الثانية عشر ظهر الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر بالمسرح الصغير بدار الأوبرا، للإعلان عن تفاصيل انطلاق فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة لدول العالم الإسلامي لعام 2022.

يحضر المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية.

أهداف برنامج عواصم الثقافة الإسلامية

ويهدف برنامج عواصم الثقافة الإسلامية إلى توطيد أواصر العلاقات بين الشعوب التي تتشارك في الكثير من المفردات والعناصر من خلال إقامة حوار إبداعي بينها وتعزيز مجالات التواصل الفكري بين أبناء الأمة الإسلامية، كما يعمل على إبراز مضامين التراث الزاخر بالمفاهيم التي تدعو إلى التسامح والتعايش أمام العالم وتقديم صورة حقيقية عن الحضارة الإسلامية العريقة.

مجالات عمل الإيسيسكو

والإسيسكو هي منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، وتعمل في إطار «منظمة التعاون الإسلامي»، تعني بميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال بين البلدان الإسلامية، وتعمل على تدعيم الروابط بين الدول الأعضاء ومقرها الرباط، وتأسست المنظمة عام 1979، وتضم في عضويتها 54 دولة.

تبنت الإيسيسكو برنامج عاصمة الثقافة الإسلامية، ويتم إسناده سنويًا إلى ثلاث مدن إسلامية عريقة إلى جانب العاصمة التي تستضيف المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة الذي ينعقد كل عامين، وتمتد الاحتفالات على مدار عام كامل.

وقد تم توقيع الاتفاق على إقامة هذه التظاهرة منذ عام 2001 مع انعقاد المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الثقافة وتم اعتماده في المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء الثقافة الذي عقد في الجزائر عام 2004، وحملت مكة المكرمة اللقب الأول عام 2005 ثم تداولت المدن الإسلامية اللقب وعلى التوالي انتقل إلى حلب «سوريا» فاس «المغرب» الإسكندرية «مصر» القيروان «تونس» تريم «اليمن» تلمسان «الجزائر» النجف «العراق» المدينة المنورة «السعودية» الشارقة «الإمارات» نزوى «سلطنة عمان» الكويت «الكويت» عمان «الأردن» المنامة «البحرين» تونس «تونس» حتى وصلت إلى القاهرة عام 2020 الذي اختارت منظمة «الإيسيسكو» خلاله أيضا العاصمة الأوزبكية «بوخاري» عاصمة الثقافة الإسلامية في المنطقة الآسيوية و«باماكو» بجمهورية مالي في أفريقيا.