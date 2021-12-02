أسرة الحاجة سامية تبحث عنها.. ابنها: خرجت تشتري عيش ومرجعتش وأمي مريضة سكر

«أمي خرجت من البيت أمبارح الصبح ومرجعتش لحد دلوقتي، يا ريت اللي يعرفها يتصل بينا».. بعدما خرجت الحاجة سامية إبراهيم من منزلها صباح أمس ولم تعد حتى الآن، بحثت أسرتها عنها في كل مكان قد تذهب إليه سواء السوق لشراء احتياجات المنزل أو فرن العيش، إلا أنهم لم يعثروا عليها، فقرروا نشر صورها علة مواقع التواصل الاجتماعي لمحاولة الوصول إليها، أو من يتعرف عليها أي شخص يبلغ أسرتها.

نجل الحاجة سامية: خرجت من البيت تشتري عيش ومرجعتش

وقال محمد السيد عبدالفتاح، ابن الحاجة سامية إبراهيم، إنه بحث عن والدته في كل مكان قد تذهب إليه في الصباح، موضحًا أنها استيقظت كعادتها صباحًا وأبلغت حفيدها بأنها ستذهب لشراء الخبر والتسوق لشراء احتياجات المنزل، ومنذ ذلك الوقت لم تعد مرة أخرى إلي المنزل.

وشدد عبدالفتاح، أنه لا توجد مشاكل في الأسرة أو سبب يجعلها تغيب عن بيتها، قائلًا: «أمي مش زعلانه ولا حاجه ولا حد مزعلها ومفيش سبب يخيلها مترجعش البيت التاني».

نجل الحاجة سامية: أمي مريضه سكر

وأضاف نجل الحاجة سامية، أنه سأل عنها أصحاب فرن العيش بقريتنا في المنوفية، وأكدوا أنها لم تأتي إليهم، مضيفًا أنهم بحثوا عنها عند منازل العائلة والأقارب ولم يجدوها.

وتابع نجلها، أنه سأل عنها في الأسواق وفي المستشفيات وفي كل مكان ولم يعثر عنها نهائيًا، موضحًا أن والدته مريضه بالسكر ولكنها لا تدخل غيبوبة بسببه، ولكن إذا لم تحصل على الدواء يزداد التعب عليها وتمرض بشدة.

وأوضح، أن والدته لم تكن ترتدي أي ذهب في يديها، ولم يكن معها مبالغ مالية، مؤكدًا أنهم حرروا محضر في مركز شرطه شبين الكوم يحمل رقم 7834 إداري، لكي تساعدهم الشرطة في الوصول إليها خوفًا أن يصيبها أي مكروه، وخاصة أنها كبيرة في السن وتحتاج تلقي أدوية السكر بمواعيد محددة حتى لا تمرض.