«تموين دمياط» تحرر 1307 محاضر ضد المخالفين خلال نوفمبر الماضي

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، عن تحرير 1307 محاضر ضد المخالفين، خلال الحملات التي شنتها على مدار شهر نوفمبر الماضي، والتي تضمنت تحرير 103 محاضر للمخابز لوجود مخالفات، منها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص.

الحملات تكشف مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وضبط حالات غش تجاري

وبالمتابعة الميدانية، على الأسواق لمتابعة حركة السلع ، فقد تم تحرير 1204 محضر لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر.

وفي السياق ذاته، قامت المديرية بأخذ 36 عينة غذائية للتأكد من مطابقتهم للمواصفات المطلوبة، وكذا 93 عينة من المطاحن، بواقع 31 عينة لكل من القمح المُعد للطحن والدقيق والنخالة.

وأكدت المديرية حرصها على تكثيف المرور على المنشآت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث أنها لا تدخر جهدًا في المرور والمتابعة الدورية على الأسواق والمخابز ومستودعات المواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط في هذا الشأن.

محافظ دمياط تشدد على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق و المخابز

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، والتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة والمواد البترولية بالأسواق، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار على السلع بالأسواق.