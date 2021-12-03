«الزراعة» تقدم إرشادات للمرأة الريفية للوقاية من الأمراض السرطانية

فى ظل ما يوجهه العالم من انتشار الأمراض الوبائية والأمراض السرطانية، تحرص الحكومة على زيادة حملات التوعية الصحية والبيئية والزراعية، من خلال تقديم النصائح والإرشادات لتجنب الإصابة بأمراض السرطان، من جانبه قدم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، عدداً من النصائح للمرأة الريفية للوقاية من السرطان، تستعرضها «الوطن» في التقرير التالي.

نصائح لتجاوز مخاطر المبيدات

يؤكد المعمل التابع لوزارة الزراعة، على المرأة الريفية، ضرورة الحفاظ على نفسها وصحتها من التعرض غير المسؤول للمبيدات، بحفظ وتخزين الأدوات المستخدمة لرش المحاصيل الحقلية، بعيدا عن مكان حفظ الأغذية والغلة وأماكن طهي الطعام.

وشدد أن يكون المبيد بعيدا عن أماكن تواجد الأطفال مع تجنب تواجد الاطفال والمرأة الحامل فى محيط منطقة الرش، كما لابد أن تكون المرأة حريصة أثناء جمعها للحشائش.

نصح المعمل المرأة الريفية بالقيام بدور المرشد الزراعى فى بعض الأوقات من خلال قدرتها على توجيه الزوج أو الأخ أو الابن الذين يقومون بعملية رش المبيدات، بكيفية التعامل السليم مع المبيدات أثناء تجهيزها ورشها وارتداء ملابس واقية، وكيفية التخلص من بقايا المبيدات الموجودة فى وعلى الأدوات المستخدمة فى عملية الرش، كما أنه يجب غسلها جيدا بالماء والصابون، وما يجب ارتدائه باليد أثناء عمليات الغسيل، وتجنب إلقاء المياه الناتجة من غسل الأدوات فى مصدر مياه الري مرة أخرى.

ولفت إلى كيفية التعامل مع الملابس الخاصة بالرش عن طريق تجميعها فى أكياس منفردة وغسلها بطريقة منفصلة عن باقى الملابس لتجنب تلوثها بالمبيدات التى قد تسبب أضرارا صحية بالغة لمن يرتديها.

كيفية التخلص من المبيدات فى الخضراوات والفاكهة

اما عن كيفية التخلص من المبيدات فى الخضراوات والفاكهة قبل تناولها، فأوضح المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، أهمية عمليات الغسيل بالماء النقى وعمليات النقع فى وجود كمية من الخل مع توضيح كيف أن هذه الممارسات تتخلص من كثير من الملوثات فى الأغذية، مع الإشارة إلى أهمية عمليات التقشير والسلق والطهي الجيد على درجات حرارة مرتفعة.

وأكدت وزارة الزراعة أن المرأة الريفية تمثل ما يقرب من نصف المجتمع الريفي، وأكدت الدراسات والتقارير أن المرأة تمثل فى المتوسط 43% تقريبا من قوة العمل الزراعية فى البلدان النامية، وطبقا لتقرير منظمة الفاو فإن نسبة مشاركة المرأة فى الإنتاج الزراعى من 60 إلى 80%، فى أفريقيا، كما أفادت الدراسات أنه فى حال ما توفرت للمرأة نفس إمكانية الوصول للموارد الإنتاجية مثل الرجل، تحدث زيادة تعادل من 20 إلى 30% من العائدات الزراعية، مما يؤدى إلى خفض عدد سكان العالم الذين يعانون من الجوع بنسبة 12 إلى 17%.