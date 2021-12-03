«الصحة» توضح موانع أخذ لقاح كورونا.. من بينها الصداع

حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، موانع الحصول على لقاح فيروس كورونا، في إطار مواصلة الوزارة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت العديد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم واتس آب «01553105105»، بإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

موانع الحصول على لقاح كورونا

وأوضحت وزارة الصحة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه إذا كان المواطن مصاب بفيروس كورونا المستجد، فإنه ينبغى تأجيل التطعيم لما بعد مرور 28 يوما من التعافي، مشيرة إلى الأعراض التي إذا كان الشخص يعانى منها خلال العشرة أيام الماضية، تمنعه من تلقى لقاح كورونا وهي:

ـ الحمى.

ـ آلام في العضلات والجسم.

ـ التهاب الحلق.

ـ سعال.

ـ فقدان حاسة الشم والتذوق.

ـ الغثيان والقئ.

ـ ضيق تنفس.

ـ احتقان الأنف.

ـ سيلان الأنف.

ـ الإسهال.

ـ الصداع.

ـ إذا كان المواطن مصابًا بفيروس كورونا المستجد، فإنه ينبغى تأجيل التطعيم لما بعد مرور 28 يومًا من التعافي.

ـ إذا كان المواطن قد تلقى أي تطعيمات في غضون 14 يوماً «مثل تطعيم الإنفلونزا الموسمية».

ـ السيدات الحوامل، أو سيدات اللاتي تخططن للحمل في خلال عام.

ـ السيدات المرضعات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.