إيمي غانم تنشر صورة نادرة لدلال عبدالعزيز: «أجمل ست شفتها في حياتي»

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة لوالدتها الراحلة الفنانة دلال عبدالعزيز، وهي في عنفوان شبابها، معبرةً عن اشتياقها لها والشعور بفقدانها بعد الفترة التي مضت وهي بعيدة عنها.

وشاركت إيمي سمير غانم، صورة لوالدتها الراحلة عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معلقة: «والله أجمل ست شفتها في حياتي.. ربنا يرحمك يارب»، لتنهال عليها التعليقات من نجوم الفن والمتابعين وحرصوا على الدعاء لها.

نجوم الفن يواسون إيمي سمير غانم

وجاءت بين التعليقات ما قالته الفنانة عبير صبري، التي دعت للراحلة دلال عبد العزيز، إذ قالت: «ربنا يرحمها و يصبركم»، وعلّقت أيضًا المخرجة بتول عرفة، قائلةً: «حبيبتي.. ربنا يرحمها يارب ويسكنها فسيح جناته».

وانضمت للتعليقات كلمات دارين حداد، لمواساة ابنة دلال عبدالعزيز في وفاتها، كما علق المنتج والمطرب هشام جمال، داعيا للراحلة بالرحمة والمغفرة.

صورة دلال عبدالعزيز

ويبدو أن الصورة التي نشرتها الفنانة إيمي سمير غانم لوالدتها، كانت من كواليس تصوير أحد أعمال الراحلة دلال عبد العزيز، أثناء تصفيف شعرها، فضلًا عن ظهور مصور خلف الراحلة يلتقط الصورة لها.

وكانت ترتدي دلال عبد العزيز، فستان أحمر بأكمام، في إطلالة أنثوية ورقيقة بذات الوقت، واختارت لون الشفاه أحمر ليتماشى مع لون الزي، وأحمر الخدود، ومسحوبة العينين بكحل من تحت العين لينتهي بخط الأيلينر، ويبدو عليها وجه الشبه بينها وبين ابنتها الكبرى دنيا سمير غانم، في ذلك الصورة بوضوح.

رحيل دلال عبدالعزيز

ورحلت عن عالمنا دلال عبدالعزيز، في السابع من أغسطس الماضي، عقب وفاة زوجها سمير غانم، بشهرين، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وعلى الرغم من شفاء الأولى، إلا أن «كوفيد 19»، تسبب لها في تليف بالرئة، ما أدى لتدهور حالتها الصحية، قبل أن تلقى وفاتها.