اجتماع مصري سعودي بالقاهرة للتحضير لعقد لجنة المتابعة والتشاور السياسي

عقد كبار المسئولين من مصر والمملكة العربية السعودية، اليوم، في القاهرة، اجتماعا في إطار التحضير لعقد لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، برئاسة وزيريّ خارجية البلدين

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن الوفد المصري ترأسه السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، فيما ترأس الوفد السعودي السفير الدكتور سامي بن عبد الله الصالح، مساعد وزير الدولة لشئون الدول الأفريقية.

الجانبان يؤكدان تقديرهما للعلاقات الوطيدة بين البلدين

وعبر الجانبان خلال الاجتماع، عن تقديرهما للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، وأهمية مواصلة تعزيز هذه العلاقات على كل المستويات، بما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، كما تناول الاجتماع التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة.