جار ضحية المعصرة يفجر مفاجأة: «المتهم تعدى عليا قبل كده وكان هيقتلني»

أكد محمد السيد، جار ضحية المعصرة، إن المتهم كان كثير المشاكل وسبق وتعدى عليه بالضرب وتهجم عليه داخل محل عمله «ورشة ميكانيكا»، مؤكدًا أن المجني عليه «هشام شعبان» كان من أفضل شباب المنطقة وأحسنهم خلقًا، ولم يتشاجر مع أحد من قبل، وقتل غدرًا على يد «القهوجي» الذي سكب عليه ماء ساخنا ثم طعنه في بطنه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

حزن أهالى المعصرة على مقتل العريس المنتظر

وعبر الرجل الأربعيني عن حزنه الشديد لوفاة «العريس المنتظر» الذي كان يستعد لعقد ليلة زفافه بعد أيام: «هشام شاب مهذب طلب من القهوجي إنه ميكنسش الزبالة ويكومها في الشارع وقاله خد فلوس وهات حد يشيلها بس متحطهاش هنا، فتعدى عليه وقتله وكاميرات المراقبة موثقة كل ده».

المتهم مدمن مخدرات وسبق وتعدى على الزبائن

حالة من الذهول عاشها أهل منطقة المعصرة بحلوان، بعد رحيل زينة شبابها، بحسب وصف جار المجني عليه، والذي كان ينتظر حفل زفافه لمجاملته، مشيرًا إلى أن المتهم كان مدمن مخدرات وسلوكه سئ والجميع كان دائم الشكوى منه: «مرة بقوله يابني المشاريب مش مظبوطة بحكم شغلي جنب القهوة وبطلب منها، زعقلي وضربني ولما روحت اشتكي لصاحب القهوة اتهجم عليا».

ويواصل جار عريس المعصرة، أنه من أبناء المنطقة ويعيش فيها منذ 19 عامًا، ولم يرى أي تصرف سئ من المجني عليه «هشام» صاحب الـ35 عامًا، بينما كان جميع زبائن المقهى يشتكون من المتهم الذي كان يعاملهم بشكل سئ وفج: «لدرجة إن الناس كلها كانت بتقول لصاحب القهوة مشيه أنت مخليه موجود عندك ليه وهو كل شوية بيهين الزباين وبيتخانق معاهم بدون سبب»، لافتًا إلى أن الجاني سبق وأن كسر زجاجة في محاولة لقتل صاحب محل الكفتة المجاور ولكن تم إنقاذه بإعجوبة: «معظم عيلته مسجلة خطر وطالبنا كتير أنه يمشي بس صاحب القهوة كان مشغله رغم أنه مؤذي وبنطالب بالقصاص العادل».