سارة سلامة: معملتش عمليات تجميل.. أنا لسه صغيرة ومعنديش حاجة أخاف منها

نفت الفنانة سارة سلامة إجرائها لعملية تجميل في الصورة التي نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا وأثارت الجدل، مؤكدة خلال لقائها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أنها لم تجري عمليات تجميل نهائيًا، مضيفة «أكيد لو ده حصل أنا هقول مش هخاف من حاجة، ولو فيه أي حاجة مضيقاني في شكلي وعايزة أغيرها أنا هقول ده لأني شخص صريح، وأنا معنديش أي حاجة أخاف منها تماما».

سارة سلامة: بحط الصور عشان أثير الاهتمام

وأكدت سارة سلامة أنها وضعت الصورة بفلتر وأنها لم تجري عمليات تجميل «ده فلتر على انستجرام ولو أي حد عمله شكله هيختلف»، مشيرة أنها تضع صورها على شبكة الصور «انستجرام» لتثير الاهتمام وليس لإثارة الجدل «بحط الصور عشان أثير الاهتمام ومش هدفي أثير الجدل وأقول أني أخضع لعملية تجميل».

أنا لسه صغيرة

وأوضحت سارة سلامة، «أنا لسه صغيرة على عمليات التجميل»، مضيفة «الصورة مفيهاش تجميل»، معربة عن استيائها من التعليقات على الصورة «كل حاجة اتقالت وشتايم وشكلك بقا وحش وأنا معرفش السبب إيه والهجوم ده ليه؟ وأنا طول عمري ما بردش وباخد الشائعات وأنا قاعدة في البيت وبسكت ومبقولش حاجة، والفكرة أني لازم أرد بقا لأن كده حرام ده ظلم أن أنتوا تقولوا أني بخضع لعملية تجميل وأنا قاعدة في البيت».