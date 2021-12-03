مستشارة روحانية.. تفاصيل سقوط «الشيخة حليمة» في بورسعيد

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الامنية تفاصيل سقوط مسجلة خطر بتهمة النصب والاحتيال، إثر ممارستها نشاط خارج عن الأطر القانونية مدعية أنها مستشارة روحانية، حيث سقطت المتهمة في بورسعيد بعد تحركات مكثفة لضبطها.

نصب على الأجانب

وأوضحت التحريات أن المتهمة «ك.أ»، 55 سنة، الشهيرة بـ«الشيخة حليمة»، مسجلة خطر في قضايا عديدة، وأنها أعلنت عن نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعى مدعية أنها معالجة روحانية، وتمكنت من النصب على عشرات الضحايا داخل وخارج مصر، وكانت تحصل على أتعابها بالدولار عبر التحويل على أحد الحسابات ثم تقوم بسحب الأموال بالدولار والاتجار بها في السوق السوداء.

لا تحمل مؤهلات علمية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، مقيمة بمحافظة بورسعيد بممارسة نشاطاً إجرامياً بالنصب والإحتيال على العديد من الأشخاص داخل وخارج البلاد والإستيلاء على أموالهم بعد إيهامهم بقدرتها على تقديم استشارات روحانية بدون حصولها على شهادات ومؤهلات علمية في هذا المجال، وقيامها بالإعلان عن النشاط على أحد المواقع الإلكترونية، بشبكة الإنترنت زاعمة أنها مستشارة روحانية على خلاف الحقيقة.

استشارات وهمية

وتبين قيامها بتلقي مبالغ مالية من المجني عليهم نظير تلك الإستشارات الوهمية عن طريق حوالات على إحدى شركات تحويل الأموال، أو من خلال تحويلات بنكية لأحد البنوك وعقب ذلك تقوم بإستلام تلك المبالغ بالعملة الأجنبية واستبدالها بما يعادلها بالعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتها للنيابة التيى تولت التحقيقات.