دفن جثماني عامل بناء ونجله عقب وفاتهما بحادث أليم في كفر الشيخ

شيع أهالي قرية الشباسية التابعة لمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، جثمان أب ونجله لقيا مصرعهما في حادث أليم على طريق كفر الشيخ - دسوق أمام قرية محلة القصب، وذلك لمثواهما الأخير في الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط حزن الأهالي.

وتوفي أحمد إبراهيم أبو حليمة، 36 عاما، عامل بناء، ونجله إبراهيم 14 عاما، إثر حادث تصادم دراجة نارية بسيارة نقل بالطريق الرئيسي في قرية محلة القصب التابعة لمركز كفر الشيخ، وتم نقل الجثمانين لمستشفى كفر الشيخ، وتسلمهما الأهالي الذين ودعوهما إلى مثواهما الأخير بمقابر الأسرة في القرية.

وكانت غرفة العمليات بمديرية الصحة، قد تلقت إشارة في وقت متأخر أمس، بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بسيارة نقل بطريق كفر الشيخ - دسوق أمام قرية محلة القصب، وجرى الدفع بسيارتي إسعاف لموقع الحادث وتبين مصرع عامل بناء ونجله، وتم نقل جثامين المتوفين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وأمرت النيابة بتسليم الجثمانين إلى ذويهما.

إصابة سيدة بحروق بسبب ماس كهربائي

وفي وقت سابق، أصيب 3 أشخاص بإصابات في حادثين متفرقين بمدن محافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتلقت غرفة العمليات بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة من مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول سيدة عن طريق سيارة الإسعاف محولة من مستشفى بيلا المركزي، وهي هناء مصطفى علي، 35 عاما، من قرية الكوم الطويل، التابعة لمركز بيلا، مصابة بحروق متفرقة بالجسد بسبب ماس كهربائي نشب بمطبخ منزلها، حيث جرى عمل الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة داخل المستشفى.

إصابة عاملين سقطا من علو في كفر الشيخ

كما تلقت إشارة بسقوط عاملين أثناء العمل بمبنى بجوار المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، بمنطقة الصوالحة، بمدينة كفر الشيخ، حيث تبين إصابة كل من محمد حامد نصار، 30 عاما من قرية الطائفة، مصاب بكدمات بالجسد واشتباه كسور بالقدم والفخذ، ومحمد عادل عبد الغني، 25 سنة من قرية الطايفة، مصاب بكدمات واشتباه كسور وجرى تقديم الدعم الطبي لهما.