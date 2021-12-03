مدمن يعتدي على طفلين بسلاح أبيض في قرية الحرادنة بأسيوط

أقدم شاب مدمن على الاعتداء على طفلين عمرها 6 سنوات و7 سنوات، وطعنهم بسلاح أبيض دون أسباب تذكر، وذلك أثناء تواجدهم بالشارع بقرية الحرادنة التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط، وجرى نقله المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقى العلاج اللازم.

إخطار أمني

تلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث اعتداء شخص على طفلين، بقرية الحرادنة دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف وبالمعاينة والفحص، تبين اعتداء شاب على طفلين بسلاح أبيض، وإصابة كل من الطفل «علي» 7 سنوات، والطفلة «سمر» 6 سنوات، وتحويلهم من قبل إسعاف القوصية إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز، أن المتهم ابن عمهم ومدمن مخدرات، وتم القبض عليه بمعرفة الشرطة وجارى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع طفل رضيع غرقا بترعة في الغنايم

وفي سياق آخر تلقى مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد وصول بلاغ من مستشفى الغنايم المركزي بوصول الطفل «حسن عمر عبدالباسط» عمر عامان، ومقيم بقرية المشايعة بحري دائرة المركز، جثة هامدة بادعاء غرق في ترعة بالمشايعة بحري أمام منزله، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة بمشرحة المستشفى.