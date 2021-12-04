طريقة حساب الشريحة الثالثة لاستهلاك الكهرباء بالقطاع التجاري

يتساءل عدد كبير من أصحاب المحلات والمنشآت التجارية مع بداية الأيام الأولى من كل شهر، بعد الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء الشهرية، بالطرق والآليات التي أتاحتها الشركة القابضة لكهرباء مصر للمشتركين، عن كيفية حساب شرائح الاستهلاك وفقا للأسعار الجديدة للعام المالي 2021-2022.

خطوات احتساب استهلاك الشريحة الثالثة بالقطاع التجاري

وتستعرض «الوطن»، ضمن الخدمات التي تقدمها للمشتركين الخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركين لكيفية احتساب شريحة الكهرباء الثالثة للقطاع التجاري بأنشطتة المختلفة وفقا للصفحة الرسمية للشركة القابضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لهندسة كهرباء التحرير والشئون التجارية‏ «بدر»، بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، وهي كالتالي:

الشريحة الثالثة التجاري من 251 إلى 600 كيلووات‎‏.

سعر الكيلو وات ساعة بالشريحة الثالثة للقطاع التجاري 1.40 قرش.

مقابل خدمة عملاء = 20 جنيها.

- إجمالي استهلاك 300 كيلووات ساعة = 440 جنيها

300 × 1.40 = 420 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها

- إجمالي استهلاك 400 كيلووات ساعة = 580 جنيها

400× 1.40 = 560 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها

- إجمالي استهلاك 500 كيلووات ساعة = 720 جنيها

500× 1.40 = 700 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها

- إجمالي إستهلاك 600 كيلووات ساعة = 860 جنيها

600 × 1.40 = 840 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها

آلية خصم فرق الشريحة من الرصيد بالعداد مسبوق الدفع

وأشارت الصفحة الرسمية للعلي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لهندسة كهرباء التحرير والشئون التجارية‏ «بدر»، بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، إلى أنه بالنسبة للعداد مسبق الدفع «أبو كارت»، يتم خصم فرق شريحة 55 جنيها من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى (الشريحة الثالثة) 251 كيلو وات ساعة، لافتة إلى أنه يتم خصم 1.40 قرش لكل كيلووات بعد ذلك.

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للقطاع التجارى لعام 2021-2022

- الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات ( 65 قرشا).

- الشريحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات ( 115 قرشا).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 600 كيلو وات ( 140 قرشا)

- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف كيلو وات (155 قرشا).

- الشريحة الخامسة من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات ( 160 قرشا)