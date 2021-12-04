مأساة عروس قتلها زوجها بعد 9 أشهر من زواجهما: نام يومين مع الجثة

رائحة كريهة تنبعث من إحدى البنايات في منطقة الطالبية، تحديداً في الطابق الثالث، حيث منزل موظف وزوجته العروس، الذي لم يمر على زواجهما سوى 9 أشهر فقط، حتى أصبحت قتيلة على يديه خنقاً أثناء العلاقة الحميمة في آخر نوفمبر الماضي داخل غرفة النوم.

جثة هامدة ترتدي ملابسها الداخلية

جثة هامدة ملقاة على أرض غرفة النوم لا ترتدي سوى ملابسها داخلية وتنبعث منها رائحة نتنة تدل على تحلل الجثمان، ذلك المشهد الذي صدم الجيران وقوات الأمن عقب الإبلاغ عن انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة العروسين.

قبل الواقعة بأسبوع، أخبر الزوج جيرانه أن زوجته سافرت إلى منزل أسرتها في محافظة بني سويف بسبب خلافات زوجية بينهما، ولكن حقيقة الأمر أن الزوجة عادت من مكان أسرتها إلى القاهرة عقب يوم واحد فقط وتوجهت لمنزل الزوجية لتعيد المياه إلى مجاريها كالسابق وعند عودة الزوج طلب منها عدم إخبار الجيران بعودتها فأطاعته وشرعت في التجهيز لقضاء سهرة حمراء مع الزوج.

عاد الزوج من العمل حيث يعمل كموظف في إحدى الشركات، وجد الأمور هادئة تماماً والأجواء رومانسية، فشرع في قضاء الليلة مع زوجته وحال ذلك قام بالتقاط «مخدة» من السرير وخنق زوجته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وسط استغاثاتها له حتى يتركها، في محاولة للتخلص من قبضتيه والتحرر أملاً في الحياة إلى أن أصبحت جثة هامدة.

عاش مع الجثة يومين

مرت ساعة وأكثر وهو جالس بجوار الجثة يفكر في إيجاد حل إلى أن تفكيره هداه إلى أن يعيش مع جثتها في الشقة حتى تتحلل ولا يعلم أحد سره وجريمته، فقضى يومين وكأن الحياة طبيعية يذهب إلى عمله ويعود ليجلس في الشقة مع الجثة إلى أن بدأت الرائحة الكريهة في الانبعاث حتى أعد عدته ولاذ بالفرار إلى منزل أسرته في محافظة بني سويف.

بلاغ من الأهالي برائحة كريهة

وكان قسم شرطة الطالبية قد تلقى بلاغاً من الجيران يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبعمل التحريات الأولية وتفريغ الكاميرات وسؤال الجيران تبين أن الزوج هو المتهم ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة نظراً لشراهة زوجته الجنسية فقرر التخلص منها أثناء العلاقة الزوجية.

تم عرض المتهم أمام جهة التحقيق التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد أسباب الوفاة وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.