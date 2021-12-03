أشهر 5 أفلام هندية عن ذوي الهمم في يومهم العالمي.. أبرزها «بلاك»

يشهد اليوم الاحتفال السنوي بذوي الهمم، والاحتياجات الخاصة، حيث تتزامن موعدها سنويا مع أول جمعة في ديسمبر، لذا سوف نستعرض لكم أشهر 5 أفلام هندية عن ذوي الهمم، وأبرزها فيلم «بلاك»، قصة حقيقية عن الكاتبة العالمية هيلين كيلر، بطولة أميتاب باتشان، وراني موخرجي.

فيلم «بلاك» قصة حقيقية عن الكاتبة «هيلين كيلر»

فكرة فيلم بلاك

كانت فكرة الفيلم الذي لعب بطولته أميتاب باتشان وراني موخرجي، لـ مخرجه سانجاي ليلا، حينما التقى عدة أطفال من ذوي الهمم، يعانون بمشاكل مع الصم والبكم، وعدم التواصل مع الآخرين، أثناء تصوير فيلمه «كامواشي» عام 1990، وفقا للتقارير الهندية عن المؤتمر الصحفي للفيلم، ورصدت بموقع «إنديان تايمز».

شعر سانجاي، بضرورة القيام بعمل فيلم يسلط الضوء، على معاناة هؤلاء، لذا فقرر الترتيب والسعي لعمل فني يتضمن مشكلة لذوي الهمم من الصم والبكم.

ثم قرر سانجاي أن يختار القصة الحقيقية للكاتبة هيلين كيلر، مستوحاة من حياة تلك حياة الناشطة الأمريكية، من خلال سيرتها الشخصية من كتاب «قصة حياتي» عام 1903.

تفاصيل صنع فيلم «بلاك»

وأعلن المخرج الهندي، في عام 2003، من خلال مؤتمر صحفي عن بدء التجهيزات لصنع فيلم «بلاك»، ويتناول قضية الصم والبكم، بعد ما كان مقرر أنه سوف يقوم بفيلم رومانسي، لكنه رصد السبب وراء ذلك، هو أنه يريد فعل ذلك منذ أن قابل الأطفال من ذوي الهمم أثناء تصوير فيلم «كامواشي»، وأنه يرى أن هذا الوقت المناسب.

معلومات عن كتابة وتصوير فيلم «بلاك»

ومن ثم شارك سانجاي، في كتابة السيناريو والحوار لفيلم «بلاك»، فضلا عن مشاركة بهفاني لير وبراكلش كاباديا له، وأيضا هم الثلاثة من قاموا بكتابته باللغتين الهندية والإنجليزية، لتحري الدقة في محتوى النص.

بينما تم تصوير الفيلم خلال 100 يوم، بدءا من يناير لـ أبريل 2004، وتم إطلاق الفيلم في 4 فبراير 2005، وبلغت مجموع إيراداته 5.7 مليون دولار أمريكي، تلقى الفيلم إشادة نقدية على نطاق واسع، إذ أثنى النقاد على القصة والإخراج والتمثيل.

حصد فيلم «بلاك» العديد من الجوائز، متضمنةً 11 جائزة من فيلم فيرالتي يعد بمثابة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وحصل على العدد الأكبر من الجوائز في تلك الدورة، و3 من جوائز الفيلم الوطني، وهي أفضل فيلم هندي، وأفضل ممثل لباتشان، وأفضل تصميم أزياء لسابيساشي موخرجي، صدرت نسخة تركية سنة 2013.

قام ببطولة فيلم «بلاك»، أميتاب باتشان، راني موخرجي، أيضا كابور، ونخبة من نجوم السينما الهندية.

قصة فيلم «بلاك»

كانت ترصد حياة طفلة فقدت السمع والبصر، وهي صغيرة، ما جعلها لم تستطع التعبير عما ترغب، وجعلها ذلك عنيفة، وقاسية مع الآخرين، تواصلت والدتها مع معلم متميز في التعامل مع تلك الحالات، والذي يجسده أميتاب باتشان، واستخدم طرقا قاسية مع الفتاة لمعالجتها، ما دفع والدها لرفض استكمال علاجها.

تشعر والدتها أن هناك شعاعا من الأمل حول علاج طفلتها من خلال ذلك المعلم، فتقوم بالاتفاق معه خلال سفر زوجها بالتعاون معه لعلاج ابنتها، وبالكاد يقوم المعلم بالبدء في علاجها، فور سفر والدها، ويتمكن من جعلها تعبر عما ترغب، وعن التحدث بلغة ما بالحركات الجسدية، ويجعلها من طفلة صماء لسيدة مبدعة بالكتابة.

فيلم «ماي نيم إز خان»

يعد فيلم «ماي نيم إز خان» لـ شاروخان، من أهم الأفلام الهندية عالميا، حيث إنه تناول قضية مهمة، وهي الدفاع عن صورة الإسلام، بعد حادثة انفجار مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل جهات متطرفة، جعلت هناك معاداة للمسلمين.

قصة فيلم «ماي نيم إز خان»

تناول صناع فيلم «ماي نيم إز خان» لـ شاروخان، القضية من خلال شاب من ذوي الهمم، مصاب بالتوحد، الدور الذي يجسده ملك بوليوود، يوجه رسالة للرئيس الأمريكي أنه مسلم ولم يكن إرهابيا.

وتناول الفيلم قصة شاب يدعى رضوان، مصاب بالتوحد، ولكنه ذكي للغاية مرتبط بوالدته كثيرا، وبعد وفاتها ينتقل لأمريكا للعيش مع شقيقه زاكر، وأثناء تواجده هناك يقع في حب فتاة مطلقة ولديها طفل من زوجها السابق، وتقوم بالدور كاجول، وبعد حادثة البرجين، اعتبر الأمريكان كل المسلمين إرهابيين.

وتسبب ذلك في قتل ابن كاجول بالفيلم، بسبب لقب «خان»، حيث إنه عندما تتزوج المرأة الهندية تحصل على لقب زوجها، واسم «خان» يطلق على المسلمين فقط، فيقوم هذا الشاب المصاب بالتوحد بوعد زوجته بمقابلة الرئيس الأمريكي، ليخبره أنه اسمه خان أي مسلم ولكنه ليس إرهابيا، وسوف يستطيع فعل ذلك.

فيلم «ماي نيم إز خان»

بطولة شاروخان، كاجول، زارينا وهاب، جيمي شيرجل، إخراج كاران جوهر، وتم إصداره عام 2010.

فيلم «بارفي»

تم إصدار فيلم «بارفي»، لبريانكا شوبرا ورانبير كابور، 14 سبتمبر عام 2012، في جميع أنحاء العالم، ويعد من ضمن قائمة أفضل 250 فيلما هنديا على مر التاريخ، وحصل على 35 جائزة و21 ترشيحا.

تناول فيلم «بارفي»، قصة فتاة من ذوي الهمم، تجسدها بريانكا شوبرا، تتميز بالكوميديا ووضع رفيق طفولتها رانبير كابور، في مأزق دائما من خلال تصرفاتها العفوية، لكنه يقف بجانبها جنبا إلى جنب، وينقذها طوال الفيلم من كل الأزمات التي يقعون بها، بشكل كوميدي.

فيلم «بارفي»، جعل بريانكا شوبرا، تحصل على نجاح جماهيري، وأيضا إشادة النقادة بإجادتها للدور، بجانب دعم حقوق الإنسان لها، لتناول قضية مثل هذه، وهدفها أن من حق هؤلاء أن يحظوا على دعم وحب أصدقائهم.

فيلم «Hichki»

فيلم «Hichki» لراني موخرجي، الذي يتناول قضية فتاة من ذوي الهمم، لديها مشكلة بالتلعثم في الحديث، وتريد أن تصبح مدرسة، حيث إنها كانت الأولى دائما في دراستها، ولكنها تتعرض للتنمر من قبل الطلاب، الذين تقوم بالتدريس لهم.

ومن ثم تصر راني موخرجي، أن تقوم بمهامها كمعلمة وأن تنجح في مهمتها بتعليم هؤلاء، وبالفعل تستطيع كسب قلوبهم، ويصبح الأطفال أفضل طلاب على مستوى المحافظات التعليمية بالهند، لتثبت أن الإعاقة لا يمكن أن تجعلك تتراجع عن حلمك.

تفاصيل فيلم «Hichki»

احتل قائمة أفضل خمسة أفلام تُباع في الهند، حين عرض في عام 2018، فضلا عن تحقيقه نجاحا باهرا في شباك التذاكر الهندية.

بطولة راني موخرجي، وتأليف وإخراج سيدهارت مالهوترا، وإنتاج أديتا شوبرا.

فيلم «تيوب لايت»

يعد فيلم «تيوب لايت»، أحد أفلام السينما الهندية التي تتناول قضايا إنسانية، لذوي الهمم، حيث إنها تتناول قضية شاب من ذوي الهمم يجسده الهندي سلمان خان، يتوفي والداه وهو صغير، ويقوم أخوه الأكبر برعايته، وبسبب الحرب بين الصين والهند، يضطر شقيقه للانضمام للجيش الهندي.

ومن ثم يشعر شقيقه من ذوي الهمم بالوحدة، ولكن ينصحه أحدهم أن لديه قوة داخلية تستطيع وقف الحرب وتحريك الأشياء، تلميحا للقوة الداخلية للإنسان، ويستطيع أن يتحدى مخاوفه من تنمر البشر عليه فور ابتعاد شقيقه عنه بسبب الحرب، وينجح في التخلص من كل نقاط ضعفه التي كان يعاني منها، وكان هدف صناع الفيلم أن ذوي الهمم يستطيعون التغلب على مخاوفهم، وأن لديهم قوة داخلية ولكن بسبب التنمر عليهم يفقدون الثقة بأنفسهم.

لعب بطولة الفيلم سلمان خان وشقيقه سهيل خان، والراحل أوم بوري، من تأليف وإخراج، كابير خان، وتم إصداره عام 2017، مأخوذ عن الفيلم الأمريكي (little boy).