فاعل خير يوزع الساندويتشات على المارة بشارع فؤاد في الإسكندرية «صورة»

«فيها حاجة حلوة» هذا ما ينطبق على شخص قرر الوقوف في أول شارع فؤاد وسط الإسكندرية، ووضع الفلافل الساخنة مع شرائح الطماطم في خبز عيش بلدي، مع الخيار المخلل وقام بتوزيع السندوتشات على المارة والبسطاء وسائقي التاكسي في الشارع مجانا؛ محاولة لـ«فعل الخير».

توزيع ساندويتش فلافل بالطماطم في الإسكندرية

ولقت هذه اللافتة الإنسانية، فرحة عدد كبير من المارة في الشارع خاصة البائعة الجائلين وسائقي التاكسي في الإسكندرية، الذين حرصوا على انتظار رغيف العيش البلدي الساخن مع الفلافل والطماطم كوجبة أثناء العمل لحين الذهاب إلى المنزل، حيث انتابت الفرحة الكثير من المارة خاصة البسطاء كبار السن والأطفال الصغار مع أسرهم.

فاعل خير يوزع فلافل بالطماطم في الإسكندرية

وقال الحاج أحمد علي، صاحب محل ورد بـ «شارع فؤاد» في تصريحات لـ«الوطن»: «كثر خير الناس لسه في خير ببلدنا دول ناس من أهل المنطقة حبوا يأكلوا الناس لقمة تسندهم وهما ماشيين والخير كثير».

وأضاف «علي»، أن هناك الكثير من الأشخاص التي توزع طعام في الشارع أو حتى وجبات جاهزة أو عصير وماء من أجل مساعدة المارة دون السؤال إذا كان هذا الشخص محتاج ولا لا، المهم يكون لله.

وأوضح، أن الإسكندرية مدينة مرتبط أهلها بالخير ودائما ما يأتي الكثير من أجل الخير فقط دون النظر إلى الأشخاص، حيث إطعام بلا مقابل أو توزيع ماء على الجميع دون استثناء.