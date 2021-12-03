عضو مجمع اللغة العربية: ابتكرت برنامجا حاسوبيا يساعد على تعليم اللغة

قالت الدكتورة وفاء كامل، عضو مجمع اللغة العربية، إنها نجحت في الحصول على درجة الدكتوراه في اللغة العربية عام 1980، وقبيل ذلك سافرت كمرافق مع زوجها إلى المملكة العربية السعودية، وهناك نجحت في تحقيق شرح «عيون الإعراب» باستخدامها للكتب التي جلبتها معها من مصر في غضون 4 سنوات، معقبةً: «كان تحقيق ودراسة، وده كان أول جهد ليا».

أبحاث لغة الإعلان التجاري

وأضافت «كامل»، خلال استضافتها ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أنها وبعد عودتها مرة أخرى إلى مصر لم تعمل على الأشياء التقليدية، ولكنها فكرت في دراسة ظاهرة من الظواهر التي تسود اللغة العربية وهي الإعلان التجاري، موضحةً: «فكرت في لغة الإعلان التجاري لأنها كانت بدأت تتجه نحو اللغات الأجنبية، واستخدمت دليل التليفون لمعرفة الأسماء التي كتبت بالصورة الأجنبية ومن خلال التليفون اشتغلت عليها».

التقدم التكنولوجي ساهم في إنجاز الأمور البحثية

وأوضحت أن التقدم التكنولوجي الحالي نجح في إنجاز الكثير من الأمور البحثية التي كانت تستغرق الكثير فيما قبل، حيث أن الأجيال السابقة كانت «تحفر في الصخر»، لافتةً إلى أن العلاقة الإنسانية بين الأستاذ والطالب هي ما تساعد الأخير على الاستزادة من العلم، قائلةً: «ممكن أدل حد من تلامذتي أنهم يشتغلوا في حتت معينه علشان يستفيدوا، والوحش والحلو موجود في كل مكان، والباحث الجاد هو الذي يستزيد من المعرفة في كل الاتجاه، ولا يضن بنفسه أو وقته على علم أو معرفه».

وأكدت أن آخر أعمالها كانت «العلاقة بين أصوات اللغة العربية والبنية الصرفية للكلمة»، وفيها توضح ما إذا يتدخل الصوت في تركيب الفعل بالجملة من عدمه، معلقةً: «عملت بحوث كتير على هذا النوع، واتضح لي أن هناك قواعد ثابته تحكم اللغة العربية في هذا المجال، فهناك أصوات تتنافر مع بعضها ولا تأتي متجاوره، وهناك أصوات تأتي متجاورة، وابتكرت برنامج حاسوبي يساعد في تعليم اللغة العربية».