لماذا نشعر بالدوخة بعد تناول السكريات وكيف نتخلص منها؟.. طبيب يوضح

يشعر بعض الأشخاص بالدوخة، خاصة عند تناول السكريات والحلويات المختلفة، وهو ما يجعل البعض يتساءل عن سر ذلك ولماذا يأتي هذا الشعور بالنسبة للعديد من الأشخاص، ويسبب لهم إزعاجا ويبحثون عن حل له.

أسباب الشعور بالدوخة، أوضحها الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، وهو ما تستعرض «الوطن»، تفاصيله في السطور التالية، ناصحا من يشعر بالدوخة عند تناول السكريات باتباع خطوة لتجاوز هذا الشعور المزعج.

أسباب الشعور بالدوخة بعد تناول السكريات والحلويات المختلفة

قال الدكتور حسام موافي، عبر حديثه ببرنامجه «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الشعور بالدوخة بعد تناول الحلوى أو المشروبات الغازية يأتي نتيجة الإصابة بعيب خلقي، مشيرًا إلى أن السكريات عندما تصل للجهاز الهضمي، ترتفع نسبة السكر في الدم، فيبدأ البنكرياس في إفراز هرمون الإنسولين بكميات كبيرة، لخفضه، وبالتالي يحدث الشعور بالدوخة، مضيفا: «الجسم لما يشوف حاجة حلوة بيفرز أنسولين، أول ما الحاجة الحلوة تنزل في الأمعاء وتمضغ وتتحول إلى كلوجوز والجلكوز يدخل الدم البنكرياس يشوف الكلوكوز بيفرز انسولين كميات كبيرة، بيخفض الجلكوز فيجيلك الدوخة، وده عيب خلقي».

ما هو الحل للتخلص من الشعور بالدوخة عند تناول السكريات والحلويات المختلفة

وقال «موافي»، خلال حديثه بالبرنامج، إن مشكلة الشعور بالدوخة بعد تناول السكريات والحلويات المختلفة، لا تحتاج لزيارة الطبيب، حيث يتم علاجها من تلقاء نفسها مع مرور الوقت، بشرط أن يتم الابتعاد عن السكريات أو تناولها بكميات محدودة.

كما نصح أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، بجانب ما سبق، بضرورة إدراج الخضراوات في النظام الغذائي، لغناها بالألياف الغذائية، التي تساعد على ضبط سكر الدم وتحسين عمل هرمون الإنسولين في الجسم حتى لا يتعرض الشخص لمثل هذه المشاكل وشعور الدوخة.